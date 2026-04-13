Coachella 2026: Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ντεμπούτο της στα 56 της και έκλεψε την παράσταση με το σέξι κορμάκι της

Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν η μεγάλη έκπληξη του φεστιβάλ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Coachella 2026.

Το Coachella 2026 σήκωσε αυλαία στις 11 Απριλίου και τα βλέμματα όλου του πλανήτη ήταν στραμμένα εκεί! Μπορεί στην Ελλάδα να γιορτάζαμε το Πάσχα αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως στην άλλη άκρη της Γης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήθος κόσμου - celebrities και μη - διασκέδαζε σε ένα από τα πιο δημοφιλή φεστιβάλ του κόσμου. Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη έκπληξη του πρώτου Σαββατοκύριακου ήταν η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ. Η λατίνα σταρ έκανε το ντεμπούτο της στο Coachella στα 56 χρόνια της και έκλεψε την παράσταση, όπως μόνο εκείνη γνωρίζει να κάνει.

Η τραγουδίστρια χάρισε στο κοινό ένα εντυπωσιακό show γεμάτο λάμψη, ενέργεια και φυσκά πολύ στιλ. Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του David Guetta, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα, μη κρύβοντας τον ενθουσιασμό του. Μαζί παρουσίασαν το νέο της τραγούδι «Save Me Tonight», το οποίο φέρει την παραγωγή του γνωστού DJ και έχει ήδη γίνει hit.

