1,25 δισ. ευρώ, 450 χλμ/ώρα, 23 νεκροί και 0 δρομολόγια: Το τρένο που εγκατέλειψε η Γερμανία και απογείωσε η Κίνα

Η Γερμανία επένδυσε δισεκατομμύρια σε ένα τρένο-θαύμα, αλλά τελικά το είδε να λειτουργεί στην... Κίνα.

Υπήρξε μια περίοδος που το μέλλον των μεταφορών έμοιαζε να έχει ήδη φτάσει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Ένα τρένο χωρίς τροχούς, που κινούνταν με ηλεκτρομαγνητική αιώρηση, υποσχόταν ταχύτητες που μέχρι τότε παρέπεμπαν περισσότερο σε νούμερα αεροπλάνου. Το Transrapid δεν ήταν απλώς ένα τεχνολογικό πείραμα, αλλά μια σοβαρή πρόταση για το πώς θα μπορούσαν να μετακινούνται οι άνθρωποι στον 21ο αιώνα.

Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο Έμσλαντ, το σύστημα έφτασε τα 450 χλμ/ώρα, ενώ θεωρητικά μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τα 550. Η ιδέα ήταν απλή αλλά επαναστατική: το τρένο δεν ακουμπούσε τις ράγες, μειώνοντας δραστικά την τριβή και επιτρέποντας υψηλότερες ταχύτητες με μικρότερη φθορά και θόρυβο. Για πολλούς, το Transrapid ήταν το επόμενο βήμα μετά τα τρένα υψηλής ταχύτητας.

Όταν η τεχνολογία προηγήθηκε της οικονομίας

Παρά την τεχνολογική του υπεροχή, το Transrapid δεν κατάφερε ποτέ να γίνει μέρος της καθημερινότητας στη Γερμανία. Το βασικό εμπόδιο δεν ήταν η λειτουργία του, αλλά το κόστος εφαρμογής του. Δεν επρόκειτο για ένα σύστημα που μπορούσε να «κουμπώσει» πάνω στις υπάρχουσες γραμμές. Αντίθετα, απαιτούσε την κατασκευή ενός εντελώς νέου δικτύου, με ειδικές υποδομές, ξεχωριστή ενεργειακή τροφοδοσία και διαφορετική αρχιτεκτονική σταθμών.

Η γερμανική κυβέρνηση εξέτασε σοβαρά την ανάπτυξη γραμμών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύνδεση του κεντρικού σταθμού του Μονάχου με το αεροδρόμιο. Ωστόσο, όσο προχωρούσαν οι μελέτες, γινόταν όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί το κόστος σε μια χώρα που ήδη διέθετε αποδοτικό σιδηροδρομικό δίκτυο και ισχυρές αεροπορικές συνδέσεις. Η τεχνολογία ήταν εντυπωσιακή, αλλά το οικονομικό πλαίσιο δεν μπορούσε να τη στηρίξει.

Η στιγμή που άλλαξε την πορεία

Το 2006, ένα τραγικό δυστύχημα στη δοκιμαστική γραμμή του Έμσλαντ ήρθε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα του project. Ένα τρένο Transrapid συγκρούστηκε με όχημα συντήρησης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 23 άνθρωποι. Αν και το ατύχημα δεν ήταν η μοναδική αιτία εγκατάλειψης, λειτούργησε ως σημείο καμπής, ενισχύοντας τον σκεπτικισμό της κοινής γνώμης και μειώνοντας δραματικά τη στήριξη προς το έργο.

Τα επόμενα χρόνια, το πρόγραμμα άρχισε να χάνει τη δυναμική του, μέχρι που η άδεια λειτουργίας της δοκιμαστικής γραμμής έληξε το 2011. Έτσι, ένα από τα πιο φιλόδοξα τεχνολογικά εγχειρήματα της Ευρώπης έκλεισε τον κύκλο του χωρίς ποτέ να περάσει σε εμπορική χρήση, αφήνοντας πίσω του υποδομές και μια αίσθηση ανεκπλήρωτης προοπτικής.

Όταν η Κίνα είδε την ευκαιρία

Την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά του κόσμου, η Κίνα προσέγγισε το ίδιο project με διαφορετική λογική. Χωρίς να διαθέτει τότε ένα αντίστοιχα ανεπτυγμένο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, είχε περισσότερα να κερδίσει επενδύοντας σε μια ριζικά νέα τεχνολογία. Έτσι, ξεκίνησε την κατασκευή της γραμμής μαγνητικής αιώρησης στη Σαγκάη, η οποία τέθηκε σε κανονική λειτουργία το 2004.

Η γραμμή συνδέει το κέντρο της πόλης με το διεθνές αεροδρόμιο Pudong και για χρόνια λειτουργούσε σε ταχύτητες που έφταναν τα 431 χλμ/ώρα, πριν μειωθούν στα περίπου 300 για λόγους κόστους και συντήρησης. Παραμένει μέχρι σήμερα το μοναδικό παράδειγμα εμπορικής λειτουργίας τρένου μαγνητικής αιώρησης υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία του Transrapid δεν ήταν θεωρητική, αλλά απολύτως εφαρμόσιμη.

