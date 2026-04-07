Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν τον πρωτοποριακό εξωσκελετό «Κένταυρο», που επιτρέπει στον χρήστη να μεταφέρει φορτία με έως και 35% λιγότερη ενέργεια.

Επιστήμονες στη Σενζέν της Κίνας ανέπτυξαν μια ασυνήθιστη ρομποτική στολή που χαρίζει στον χρήστη την εμφάνιση μυθικού Κενταύρου, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας του σώματος κατά το εντυπωσιακό ποσοστό του 35%.

Η τεχνολογία του «Κενταύρου»

Σε αντίθεση με τους κλασικούς εξωσκελετούς που «αγκαλιάζουν» τα άκρα του ανθρώπου, η στολή «Centaur» λειτουργεί ως ένα αυτόνομο δίποδο ρομπότ που προσαρμόζεται στην πλάτη του χρήστη.

Τα ρομποτικά αυτά πόδια ακολουθούν πιστά κάθε κίνηση, ανταποκρινόμενα φυσικά στις αλλαγές κατεύθυνσης και ταχύτητας. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στη μηχανή να αναλαμβάνει πλήρως το βάρος οποιουδήποτε φορτίου, χωρίς να εμποδίζει τη φυσική κίνηση του ατόμου.

Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται σε έναν εύκαμπτο μηχανισμό σύνδεσης που αποτελείται από ένα μη γραμμικό ελατήριο. Αυτό το σύστημα διασφαλίζει σταθερότητα στις μικρές δυνάμεις, ενώ παραμένει μαλακό και άνετο όταν ασκούνται μεγαλύτερες πιέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι δυνάμεις που παράγονται από το βάδισμα του ανθρώπου και τη λειτουργία του ρομπότ διαχωρίζονται αποτελεσματικά, προσφέροντας μια ομαλή εμπειρία χρήσης.

Επιδόσεις που ξεπερνούν τους συμβατικούς εξωσκελετούς

Οι αριθμοί που παρουσίασαν οι ερευνητές είναι εντυπωσιακοί. Κατά τη μεταφορά φορτίου περίπου 20 κιλών, το κόστος της μεταβολής του περπατήματος μειώνεται κατά 35%.

Συγκριτικά, οι μέσοι εξωσκελετοί της αγοράς προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας που κυμαίνεται μόλις μεταξύ 5% και 12%. Οι επιστήμονες εξήγησαν ότι το ρομπότ δεν σηκώνει απλώς το βάρος, αλλά παρέχει και την απαραίτητη ώθηση για την κίνηση προς τα εμπρός.

