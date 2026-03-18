Πώς AOC και Philips Monitors διαμορφώνουν μια ενιαία στρατηγική για gaming και επαγγελματική αγορά

Σε μια αγορά που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, η διαφοροποίηση και η σαφής στρατηγική αποτελούν βασικά στοιχεία επιτυχίας.

Στο νέο τεύχος του Tech Channel Partner, ο Ilkan Reyhanoglu, Regional Product Manager, εξηγεί πώς τα brands AOC και Philips Monitors συνυπάρχουν δυναμικά, καλύπτοντας τόσο τις απαιτήσεις του gaming όσο και τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Από την κυριαρχία της AOC στο gaming μέχρι την έμφαση της Philips στην παραγωγικότητα και την εργονομία, η συνέντευξη αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε κατηγορία χρήστη.

Μπορείτε να αναπτύξετε τη στρατηγική των δύο brands για την ενίσχυση της παρουσίας τους στην αγορά B2B, ιδιαίτερα στην Ευρώπη;

Ευελιξία προϊόντων, συνεχίζοντας να πρωτοπορούμε σε λύσεις για υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας και USB-C docking, διευρύνουμε παράλληλα τη βασική επαγγελματική μας γκάμα ώστε να καλύπτει διαφορετικά περιβάλλοντα, από call centers υψηλής πυκνότητας έως εξειδικευμένα δημιουργικά studios. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη μακροχρόνια αξιοπιστία του εξοπλισμού σε όλα τα επίπεδα προϊόντων.

Βιωσιμότητα και συμμόρφωση: Δίνουμε προτεραιότητα στις πιστοποιήσεις EPEAT και TCO, ώστε να ανταποκρινόμαστε στα αυστηρά πρότυπα προμηθειών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.

Ενίσχυση του δικτύου συνεργατών: Σε εμπορικό επίπεδο, ενισχύουμε την παρουσία μας σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές μέσω δομημένων προγραμμάτων συνεργασίας. Αυτά περιλαμβάνουν βελτιωμένη τεχνική εκπαίδευση, κοινό σχεδιασμό δράσεων και υποστήριξη logistics, ώστε να διασφαλίζεται σταθερή ποιότητα υπηρεσιών σε έργα μεγάλης κλίμακας.

Πώς επιλέγετε και υποστηρίζετε τους συνεργάτες του καναλιού διανομής και ποιος είναι ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της εταιρείας;

Οι συνεργάτες του καναλιού διανομής αποτελούν βασικό πυλώνα της ανάπτυξής μας, καθώς πολλοί πελάτες B2B προμηθεύονται λύσεις μέσω έμπιστων μεταπωλητών και integrators που μπορούν να συνδυάσουν οθόνες με υπολογιστές, περιφερειακά, εγκατάσταση και υπηρεσίες.

Κατά την επιλογή συνεργατών δίνουμε προτεραιότητα σε όσους μπορούν να προσφέρουν:

Κάλυψη σε βασικούς κάθετους τομείς (ΜΜΕ, μεγάλες επιχειρήσεις, εκπαίδευση, δημόσιος τομέας, φιλοξενία/PoS, ανάλογα με τη χώρα)

Ικανότητα παροχής υπηρεσιών (ανάπτυξη έργων, εγκατάσταση, υποστήριξη μετά την πώληση)

Δέσμευση σε κοινό προγραμματισμό και συμμετοχή σε διαγωνισμούς και έργα

Υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας μέσω:

Προγραμμάτων συνεργατών που ενισχύουν τη συνεργασία, ιδιαίτερα με μικρούς και μεσαίους μεταπωλητές

Εκπαίδευσης και εμπορικής υποστήριξης (γνώση προϊόντων, τοποθέτηση στην αγορά, υποστήριξη πωλήσεων)

Δομημένης προσέγγισης σε key accounts και έργα, με στόχο την ανάπτυξη του δικτύου και τη δημιουργία νέων ευκαιριών

Tοπικός εκπρόσωπος πωλήσεων – Αλέξανδρος Τσονάτος Sales Manager Phillips MMD – AOC Greece Cyprus

Μπορείτε να μοιραστείτε στοιχεία σχετικά με το μερίδιο αγοράς της MMD & AOC στην Ελλάδα και τους παράγοντες που συνέβαλαν στην απόδοσή σας στην περιοχή;

Το μερίδιο αγοράς της MMDs & AOC στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στο 15%, αντανακλώντας τη σταθερή και δυναμική μας παρουσία στην τοπική αγορά. Η

απόδοσή μας βασίζεται σε έναν συνδυασμό στρατηγικών παραγόντων που ευθυγραμμίζονται με τα βασικά στοιχεία του marketing mix (5Ps): ισχυρή πρόταση αξίας μέσω ποιοτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών, ανταγωνιστική και ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική προσαρμοσμένη στις συνθήκες της αγοράς, αποτελεσματική εμπορική κάλυψη και σωστό placement που εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα στα κατάλληλα σημεία πώλησης, καθώς και στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας και προώθησης που ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα και την προτίμηση των brands. Παράλληλα, η ανάπτυξή μας στηρίζεται στους δύο βασικούς άξονες του retail και του B2B καναλιού, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνολική εμπορική μας επίδοση.

Ποιες προκλήσεις έχουν αντιμετωπίσει οι εταιρείες στην ελληνική B2B αγορά και πώς τις διαχειρίστηκαν ώστε να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το μερίδιό τους;

Η ελληνική B2B αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο κόστους, διαθεσιμότητας και εξυπηρέτησης. Η εταιρεία έχει ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτές τις προκλήσεις, διατηρώντας και ενισχύοντας το μερίδιό της μέσω της παροχής προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών επαγγελματικών πελατών, της έγκαιρης προσαρμογής της τιμολογιακής στρατηγικής όπου απαιτείται, καθώς και της εφαρμογής ενός αξιόπιστου και άρτια οργανωμένου πλάνου διανομής και παραδόσεων που διασφαλίζει συνέπεια και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Υπάρχουν επερχόμενα προϊόντα, συνεργασίες ή πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται ειδικά για την τοπική αγορά;

Για το προσεχές διάστημα, η MMD & AOC σχεδιάζει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων σε στρατηγικές κατηγορίες, της διεύρυνσης συνεργασιών τόσο στο retail όσο και στο B2B κανάλι, καθώς και της υλοποίησης στοχευμένων τοπικών πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων, με στόχο την περαιτέρω εδραίωση των brands και την ενίσχυση της θέσης μας σε επιλεγμένα τμήματα της αγοράς.