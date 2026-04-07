Προκλητικός Άδωνις: «Δεν μας έμαθαν οι Τούρκοι τα ρουσφέτια, εμείς τους τα μάθαμε - Αυτοί ήταν Μογγόλοι»

Αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια, την ευρωπαϊκή εισαγγελία και το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού.

Νέες αντιδράσεις πυροδότησαν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος, σε ραδιοφωνική συνέντευξη, προχώρησε σε αιχμηρά σχόλια τόσο για το φαινόμενο του ρουσφετιού όσο και για τον ρόλο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Μιλώντας στον σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους Βασίλη Σκουρή και Βασίλη Ξενάκη, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το ρουσφέτι αποτελεί «σύμφυτο στοιχείο της δημοκρατίας», προκαλώντας αίσθηση με τη διατύπωσή του για την προέλευση του όρου.

«Δεν μας έμαθαν οι Τούρκοι τα ρουσφέτια»

«Για εμένα η πολιτική διαμεσολάβηση, αυτό που ορίζουμε με την τουρκική λέξη ρουσφέτι - προφανώς δεν μας έμαθαν οι Τούρκοι να κάνουμε ρουσφέτια, οι Τούρκοι ήταν Μογγόλοι από τις στέπες, σιγά μην ήξεραν να κάνουν ρουσφέτια- το ρουσφέτι είναι προϊόν της δημοκρατίας [εδώ γεννήθηκε το ρουσφέτι, εμείς τους μάθαμε τα ρουσφέτια και όχι το ανάποδο. Λοιπόν, η έννοια της πολιτικής διαμεσολάβησης είναι σύμφυτο της δημοκρατίας και υπάρχει σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου ό,τι σύστημα και να έχει. Αυτό που μειώνει το ρουσφέτι είναι μόνο ένα πράγμα, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για παράδειγμα ένα από τα πράγματα που μας παίρνανε διαρκώς τηλέφωνο στα βουλευτικά μας γραφεία και ζητάγανε τη διαμεσολάβησή μας ήταν η έκδοση μιας σύνταξης όσο γίνεται πιο γρήγορα από τον ΕΦΚΑ, σήμερα τα τηλεφωνήματα αυτά είναι μηδέν. Είναι μηδέν γιατί πια ο ΕΦΚΑ βγάζει σύνταξη σε ενάμιση μήνα και αυτό καταργεί το ρουσφέτι. Παλιά ήταν να πάμε το παιδί κάποιου σε μια καλή στρατιωτική μονάδα...».

Αιχμές για την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε παράλληλα κριτική στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, κάνοντας λόγο για «μεθοδεύσεις» που δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις. «Πρόκειται για έναν νέο θεσμό, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υπό δοκιμή. Δεν αποκλείεται να έχουν γίνει λάθη ή να υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες», σημείωσε, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο υποθέσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο θα οδηγηθούν τελικά στα δικαστήρια. Μάλιστα, υποστήριξε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι υποθέσεις ενδέχεται να τεθούν στο αρχείο, ενώ όσες φτάσουν στη Δικαιοσύνη μπορεί να καταλήξουν σε αθωωτικές αποφάσεις.

«Δεν υπάρχει βουλευτής χωρίς αιτήματα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του σε αιτήματα προς πολιτικά πρόσωπα, καθώς υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής που να μην δέχεται πιέσεις για εξυπηρετήσεις. Τέλος, επανέλαβε τη θέση του υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του βουλευτή, δηλώνοντας πως, αν έπρεπε να επιλέξει μεταξύ κυβερνητικής θέσης και κοινοβουλευτικής ιδιότητας, θα προτιμούσε τη δεύτερη.

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, σε μια περίοδο όπου ζητήματα διαφάνειας και θεσμών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

