Αγόρασε λαμπατέρ με 5€ και άξιζε πάνω από 300€: «Έτρεμα από ενθουσιασμό»

Απίστευτο εύρημα σε κατάστημα μεταχειρισμένων: Κάποιος ανυποψίαστος πλήρωσε μόλις 5€ για ένα λαμπατέρ που αποδείχθηκε συλλεκτικό κομμάτι αξίας εκατοντάδων ευρώ.

Ένα απρόσμενο «λαχείο» έκρυβε μια επίσκεψη σε κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών για έναν άνδρα, ο οποίος αγόρασε ένα φωτιστικό έναντι μόλις πέντε ευρώ και λίγο αργότερα ανακάλυψε ότι η πραγματική της αξία ήταν πολλαπλάσια.

Ο Charles Lancelot Broche, σύμβουλος συστημάτων τροφίμων, επισκέφθηκε ένα κατάστημα Goodwill στη λεωφόρο Beverly μαζί με τη σύντροφό του, Sarah, αναζητώντας κάποια οικονομική ευκαιρία. Η τύχη, ωστόσο, του επιφύλασσε κάτι πολύ καλύτερο.

Το τυχαίο εύρημα που τον ενθουσίασε

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους, υπάλληλος του καταστήματος έφερε νέο εμπόρευμα. Ανάμεσα στα αντικείμενα, ο Broche εντόπισε ένα πορτοκαλί λαμπατέρ με ιδιαίτερο σχεδιασμό, το οποίο τράβηξε αμέσως την προσοχή του.

Όταν το εξέτασε προσεκτικά, παρατήρησε την ένδειξη «Made in Italy» - μια λεπτομέρεια που τον έκανε να υποψιαστεί ότι ίσως πρόκειται για κάτι πολύ πιο πολύτιμο από ό,τι φαινόταν.

«Το σώμα μου έτρεμε από ενθουσιασμό και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή της ανακάλυψης, ενώ η σύντροφός του παρακολουθούσε άφωνη την αντίδρασή του.

Η αποκάλυψη της πραγματικής αξίας

Η αισθητική του φωτιστικού παρέπεμπε σε σχέδια του μοντέρνου κινήματος του 20ού αιώνα, κάτι που ενίσχυσε τις υποψίες του.

Μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο επιβεβαίωσε την εκτίμησή του: η λάμπα ήταν το εμβληματικό Artemide Nesso lamp, σχέδιο του Giancarlo Mattioli από τη δεκαετία του 1960.

Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια βιομηχανικού design, με χαρακτηριστική φουτουριστική γραμμή και έντονο χρώμα, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα περιζήτητο από συλλέκτες.

Από 5€ σε εκατοντάδες ευρώ

Η τιμή αγοράς ήταν μόλις 5,99 δολάρια, ωστόσο η πραγματική αξία του φωτιστικού μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ στην αγορά.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως μέχρι να ολοκληρωθεί η αγορά δεν άφησε τη λάμπα από τα χέρια του, φοβούμενος μήπως κάποιος αντιληφθεί την αξία της και τον προλάβει. Η ιστορία του αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα ότι, σε καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών, οι «θησαυροί» μπορεί να βρίσκονται εκεί που δεν το περιμένεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ