Μελίνα Χότα: Ένα ραπ για τον Κισλόφσκι παρακαλώ (vid)

Η Μελίνα Χότα δεν είναι η ράπερ που έχεις συνηθίσει. Ανατρεπτικό και αληθινά «περίεργο» ραπ.

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε και το οικογενειακό τραπέζι για την Κυριακή του Πάσχα ετοιμάζεται. Ο θείος θα κάτσει με τη νεολαία, ο παππούς θα λέει παραμύθια στα εγγόνια, ο πατέρας θα γυρνάει το αρνί στη σούβλα και η μάνα θα ραπάρει! Πόσο σουρεάλ το θες; Αλλά, γιατί να το χαρακτηρίσω έτσι; Τελευταία φορά που κοίταξα 2026 έγραφε το ημερολόγιο. Κι αν στην Ελλάδα κινούμαστε ακόμη ανορθόδοξα, ένα βήμα μπροστά δύο πίσω, και το μόνο «ορθόδοξο» εντοπίζεται στην τυπολατρία των ιερέων και των λάθος ερμηνευμένων παραδόσεων, η γυναίκα, ο καλλιτέχνης, που κάνει ραπ ενώ τα κάρβουνα καίνε, το κλαρίνο δίνει τον τόνο και τα παιδιά ψάχνουν το επόμενο ινσταγκραμικό τοπίο, είναι ξεχωριστός, απόλυτα σημερινός και φίλος, φίλη μας, παντοτινός.

Η κυρία που φιλοξενούμε -ή μήπως αυτή μας φιλοξενεί με τον λόγο και το έργο της;- έχει την κοψιά χολιγουντιανής σταρ της διπλανής πόρτας, έχει το ύφος που λέει είμαι αλάνι ξηγημένο και κάνω αυτό που μου αρέσει και έχει κάτι από το άτομο με το οποίο θέλουμε να αράξουμε και να τα πούμε, να ραπάρουμε, να εκφραστούμε όπως γουστάρουμε. Ακούγοντας τη σκέφτομαι το εξής: Αν ο Κισλόφσκι έκανε ξανά την Λευκή ταινία, το δικό της ραπ θα έπαιρνε για soundtrack. Καλώς ήρθατε στο μοναδικό κόσμο της Μελίνας Χότα.

Η Νταϊάν Κίτον ραπάρει!



Κοιτάς την εικόνα της στο εξώφυλλο του EP της «Nikakda» και λες να η Νταϊάν Κίτον! Μετά σου έρχεται η Έλεν Μπέρνστιν και μια ροκ περσόνα των 80’s. Και μετά μπαίνει η μουσική και η ραπ αφήγηση. Και τότε σαν να ενώνονται το ύφος των μπιτνικ, των λαϊκών κέντρων διασκέδασης, των electro dance events που κάποτε μας έκαναν να βλέπουμε κύκλους και το πειραματικό, «περίεργο», ραπ που δεν έχει χρόνο και εποχή, έρχεται από ένα δικό του χωροχρόνο. Η αχρείαστη επιμονή να κατατάξεις αυτό που κάνει η Μελίνα Χότα σε οδηγεί στο εξής αυθαίρετο συμπέρασμα: αν το spoken word ήθελε ζωντάνια και τρέλα, αυτό ακριβώς θα ήταν.

Αυτό το υβριδικό ραπ έχει μια ιδιαίτερη μίξη πρόζας, λαϊκών οργάνων, dance electro beat στοιχείων και μια υποδόρια σατιρική διάθεση. Απλώνοντας τη σκέψη μας ως εκεί που δεν πάει, θα βάζαμε το έργο της Μελίνας σε ένα μακρινό σύννεφο πάνω από τον κόσμο των Beastie Boys. Ναι, μη βαράτε! Η προκλητική σύνδεση αφορά τα sample, την ελευθερία στην έκφραση, στο delivery και στη διατήρηση της μοναδικότητας. Από κει και πέρα η απόσταση είναι τεράστια. Θα το έλεγα όλο αυτό που κάνει ως αυτόματο ραπ με δική της cut up μέθοδο.

Αυθεντικά ανατρεπτική διάθεση



Η Μελίνα Χότα μας βρήκε μέσα από το EP της. Και ναι, υπάρχει χώρος για βελτίωση στη φωνή, στα «πατήματα». Και ναι, είναι δύσκολο να ισορροπείς τόσα ετερόκλιτα στοιχεία μέσα σε ένα είδος. Και ναι, η παραγωγή του Δημήτρη Κουφουδάκη είναι τόσο καλή που καλύπτει τα όποια λάθη. Και ναι, η Μελίνα έχει κι άλλα να δώσει. Είναι, όμως, αυτή η αυθεντικά ανατρεπτική της διάθεση, η αληθινή μαγκιά της και η ανυπόκριτη συμπεριφορά της που μας κερδίζει. Ο στίχος της είναι κομμάτι του κοινωνικού σήμερα, της οικογένειας που ζει δίπλα μας και ζορίζεται, των γονιών που ανησυχούν για τα παιδιά τους, του ενήλικα που δεν παίρνει και πολύ σοβαρά τον εαυτό του και γι’ αυτό ξέρει να αντέχει… Η δύναμη της ραπ είναι εδώ μέσα από την αμεσότητά της και μέσα από τη διαφορετικότητά της. Κάτι τέτοιο μόνο στα Ημισκούμπρια είχα ακούσει/δει και η Μελίνα Χότα ανήκει, πια, στους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Με σαρκαστική διάθεση, σπινθηροβόλο βλέμμα και αγάπη πάει για 30 χρόνια επιτυχίες!

-Το EP «Nikakda» κυκλοφορεί από Rapnroll Records.

