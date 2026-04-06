Ανοίγει σήμερα (6/4) η πλατφόρμα του fuel pass: Πότε θα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

Από σήμερα (6/4) ξεκινούν οι αιτήσεις για το Fuel Pass. Η διαδικασία, οι δικαιούχοι και τα ποσά.

Ανοίγει σήμερα (6/4) η πλατφόρμα του fuel pass στη βενζίνη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το fuel pass είναι ύψους 50 ευρώ (60 στα νησιά) για τα αυτοκίνητα και 30 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες (35 ευρώ στα νησιά). Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί την Δευτέρα 6 Απριλίου στις 17:00 και θα δέχεται αιτήσεις έως και τις 30 Απριλίου 2026

Τα κριτήρια (φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο) καλύπτουν το 75 % των οδηγών.

Σημειώνεται ότι το fuel pass δίνεται σε όλους τους δικαιούχους με ΙΧ αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με κινητήρες ντήζελ θα έχουν διπλή ενίσχυση, δηλαδή την επιδότηση 20 λεπτών στο ντήζελ και το fuel pass.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά την Ελλάδα (70 λίτρα το μήνα), τα 50 ευρώ του fuel pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο.

Τα ποσά

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα την περιοχή και τον τρόπο καταβολής:

• 50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

• 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

• 40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

• 50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Με άλλα λόγια, η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, με τη διαφορά να είναι 10 ευρώ.

Το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από την προμήθεια αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και σε ταξί.

Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το fuel pass

Όπως και να έχει από σήμερα η πλατφόρμα https://vouchers.gov.gr/ είναι ενεργή με τους δικαιούχους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και 30 Απριλίου.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Α) Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Β) Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

1. Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

2. Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Γ) Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων. Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Δ) Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Μέσα σε 48 ώρες από την στιγμή που κάποιος θα κάνει αίτηση θα λάβει την επιδότηση fuel pass που φτάνει -όπως προαναφέρθηκε- τα 60 ευρώ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Όσοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σήμερα Μ. Δευτέρα και αύριο Μ. Τρίτη θα έχουν στα χέρια τους τα χρήματα της ενίσχυσης πριν το Πάσχα.

Όσοι κάνουν την αίτηση την Μ. Τετάρτη 8 του μήνα και μετά θα πληρωθούν την Τρίτη που ακολουθεί το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

