«Η σφαγή δεν είναι αγάπη»: Διαμαρτυρία βίγκαν στο Σύνταγμα για το Πάσχα

Βίγκαν ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν στο Σύνταγμα κατά της σφαγής αμνοεριφίων ενόψει Πάσχα, καλώντας σε αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών.

Στο κέντρο της Αθήνα και συγκεκριμένα στην Πλατεία Συντάγματος, συγκεντρώθηκαν την Κυριακή (5/4) βίγκαν ακτιβιστές, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά των σφαγών ζώων ενόψει της Κυριακής του Πάσχα.

Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας «Νέμεσις» πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Η σφαγή δεν είναι αγάπη» και «Ήρθε η ώρα να δούμε τα ζώα ως άτομα», «Πάσχα βαμμένο με αίμα αθώων μωρών», προσελκύοντας το ενδιαφέρον περαστικών.

Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, η κινητοποίηση δεν είχε χαρακτήρα θεατρικής δράσης, αλλά στόχευε να αναδείξει -όπως υποστηρίζουν- την «κανονικοποίηση της βίας» απέναντι στα ζώα, ιδιαίτερα ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης κρέατος κατά την περίοδο του Πάσχα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «σιωπηλή κραυγή» απέναντι στη μαζική σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων ζώων στο όνομα της παράδοσης, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο μια γιορτή μπορεί να συνδέεται με τον πόνο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ακτιβίστρια που συμμετείχε στη δράση τόνισε ότι στόχος της παρέμβασης ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού, επισημαίνοντας πως εκατομμύρια αρνιά και κατσίκια οδηγούνται κάθε χρόνο στη σφαγή. Όπως υπογράμμισε, τα ζώα -όπως και οι άνθρωποι- έχουν δικαίωμα στη ζωή και στην αυτονομία.

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν επίσης στις συνθήκες που επικρατούν εκτός αστικού ιστού, κάνοντας λόγο για μια πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζουν, παραμένει αθέατη για την πλειονότητα της κοινωνίας.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με κάλεσμα προς τους πολίτες να επανεξετάσουν τις διατροφικές τους επιλογές ενόψει των εορτών, προτείνοντας ένα διαφορετικό μοντέλο εορτασμού, χωρίς «αίμα και πόνο», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν.

