Φλόριντα: Πρόστιμο σε άνδρα γιατί πάρκαρε το επαγγελματικό του όχημα στην αυλή του επί 45 χρόνια

Η τοπική αρχή της Φλόριντα επέβαλε πρόστιμο 345 δολαρίων σε άνδρα με κινητικές δυσκολίες επειδή παρκάρει το επαγγελματικό του όχημα στην αυλή του σπιτιού του εδώ και 45 χρόνια.

Κάτοικος της Φλόριντα βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 345 δολαρίων επειδή στάθμευσε το επαγγελματικό του όχημα στην ίδια του την αυλή, μια συνήθεια που διατηρούσε επί 45 ολόκληρα χρόνια.

Έχει κινητικά προβλήματα, κουβαλάει βαριά εργαλεία και υλικά, αλλά δεν μπορεί να παρκάρει στο σπίτι του

Ο Bali Ramnarace κοντράρεται για χρόνια με τους τοπικούς περιορισμούς στάθμευσης όταν έφερε στο σπίτι του το φορτηγάκι που χρησιμοποιεί για τη δουλειά του. Ο ίδιος, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, υποστηρίζει ότι η στάθμευση του οχήματος στην ιδιωτική του είσοδο είναι ζωτικής σημασίας για την άσκηση του επαγγέλματός του ως τεχνίτης, καθώς τον διευκολύνει στη μεταφορά βαρέων εργαλείων και υλικών.

Ωστόσο, οι δημοτικές αρχές επικαλούνται τον κώδικα της πόλης, ο οποίος απαγορεύει την παραμονή οχημάτων όπως φορτηγά, λεωφορεία ή μηχανήματα έργων σε οικιστικές περιοχές για περισσότερα από 15 λεπτά, με σκοπό τη διατήρηση της αισθητικής και της αξίας των ακινήτων.

Παρόλο που όλα του τα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τον κανονισμό, η πόλη αρνείται

Ο Ramnarace ισχυρίζεται ότι το όχημά του πληροί όλες τις προδιαγραφές που επιτρέπουν τη στάθμευση, καθώς το βάρος του είναι μόλις 2.721 κιλά, πολύ κάτω από το όριο των 7.257 κιλών που θέτει ο κανονισμός.

Επιπλέον, τονίζει ότι διαθέτει μόνο έναν άξονα, γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο θα έπρεπε να το κατατάσσει στα επιτρεπόμενα οχήματα. Παρά τα επιχειρήματά του, η πόλη επιμένει ότι πρόκειται για «φορτηγό» και ως εκ τούτου παραβιάζει τη νομοθεσία.

Η πλευρά του Ramnarace ζήτησε να εξαιρεθεί το όχημα λόγω της πολυετούς παρουσίας του στο σημείο, αλλά η απάντηση των αρχών ήταν αρνητική, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν γίνονται εξαιρέσεις ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κάποιος παρκάρει σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Στα χέρια της δικαιοσύνης: Το πρόστιμο που θα πληρώσει

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης μέσω αστικής αγωγής. Ο Ramnarace αντιμετωπίζει κλιμακούμενες ποινές, καθώς στο αρχικό πρόστιμο των 345 δολαρίων προστίθενται επιπλέον 75 δολάρια για κάθε μήνα που το όχημα παραμένει στην αυλή του.

Ο ίδιος δηλώνει σε απόγνωση, καθώς χωρίς το φορτηγάκι δεν μπορεί να βγάλει τα προς το ζην, και ζητά από τον δήμο να δείξει κατανόηση λόγω της αναπηρίας του: «Αυτός είναι ο τρόπος που βιοπορίζομαι, χωρίς αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η παρουσία του οχήματος στην αυλή του είναι θέμα φυσικής διευκόλυνσης και επιβίωσης.

