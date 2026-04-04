Συγκλονιστικό βίντεο: Ισραηλινό πλήγμα διαλύει ιρανικό φορτηγό εκτόξευσης πυραύλων

Το βίντεο καταγράφει την ακριβή στιγμή της επίθεσης σε φορτηγό που φέρεται να είχε επιχειρησιακό ρόλο

Συγκλονιστικές εικόνες έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, καταγράφοντας τη στιγμή που φορτηγό, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως κινητός εκτοξευτήρας βαλλιστικών πυραύλων, πλήττεται και καταστρέφεται στην περιοχή της Ταμπρίζ, στο Ιράν.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, το συγκεκριμένο πλήγμα πραγματοποιήθηκε με στόχο να αποτραπεί επικείμενη εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, πρόκειται για υλικό από στοχευμένη επιδρομή της αεροπορίας εναντίον του οχήματος, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως κινητή πλατφόρμα εκτόξευσης. Ο εκτοξευτής καταστράφηκε, περιορίζοντας –όπως υποστηρίζεται– πιθανές επιθέσεις από το δυτικό Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος.

