Revenge porn από άλλη διάσταση: Βρετανίδα έστειλε γυμνή φωτογραφία του πρώην της στη μάνα του

24χρονη στη Βρετανία πήγε το revenge porn σε άλλο επίπεδο στέλνοντας γυμνή φωτογραφία του πρώην της στη μάνα του.

Μια πρωτοφανής υπόθεση revenge porn και συστηματικής παρενόχλησης απασχόλησε τη βρετανική δικαιοσύνη, με πρωταγωνίστρια μια 24χρονη που έφτασε στα άκρα για να εξευτελίσει τον πρώην σύντροφό της.

Η Ιβ Γίομαν από το Ντόρσετ ξεκίνησε μια εκστρατεία τρόμου κατά του πρώην συντρόφου της, η οποία διήρκεσε τρεις μήνες και περιλάμβανε παρακολούθηση, βανδαλισμούς και επικίνδυνες καταδιώξεις στον δρόμο.

Revenge porn από άλλον πλανήτη: Έστειλε γυμνή του πρώην της στη μητέρα του

Η κορύφωση της εκδικητικής της μανίας σημειώθηκε όταν απέστειλε μια γυμνή φωτογραφία του νεαρού άνδρα στην ίδια του τη μητέρα, συνοδευόμενη από το μήνυμα πως εύχεται στον ίδιο και την οικογένειά του «να σαπίσουν στην κόλαση». Η Γίομαν είχε δηλώσει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να μεγιστοποιήσει τον δημόσιο εξευτελισμό του μετά τη λήξη της τριετούς σχέσης τους.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν στοιχεία που θυμίζουν κινηματογραφικό σενάριο. Σε μία περίπτωση, η Γίομαν ακολούθησε το αυτοκίνητο του θύματος, το προσπέρασε και φρέναρε απότομα θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα.

Σε άλλο περιστατικό, πέταξε ένα μπουκάλι στο όχημά του ενώ κινούνταν με ταχύτητα 72 χιλιομέτρων την ώρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο παρμπρίζ και το καπό. Το θύμα την κατηγόρησε επίσης για επιθέσεις με διαβρωτικές ουσίες στα αυτοκίνητα του ιδίου και ενός φίλου του, προκαλώντας φθορές χιλιάδων λιρών.

Ποινή-χάδι από το δικαστήριο: «Πρωταπριλιάτικο αστείο», την χαρακτήρισε το θύμα

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, το δικαστήριο αποφάσισε να μην επιβάλει ποινή φυλάκισης. Η Γίομαν καταδικάστηκε σε 12 μήνες κοινωνικής εργασίας και υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση μόλις 600 λιρών, παρά το γεγονός ότι οι ζημιές ξεπερνούσαν τις 2.500 λίρες.

Η δικαστής αιτιολόγησε την απόφαση αναφέροντας πως η κατηγορούμενη είχε ήδη παραμείνει υπό κράτηση για 25 ημέρες, διάστημα που θεωρήθηκε αρκετό, ενώ έλαβε υπόψη και το λευκό ποινικό της μητρώο.

Το θύμα της υπόθεσης χαρακτήρισε την ποινή ως «πρωταπριλιάτικο αστείο» και έκανε λόγο για ξεκάθαρο σεξισμό από την πλευρά της δικαιοσύνης. Ο 24χρονος υποστήριξε πως αν ένας άνδρας είχε διαπράξει τα ίδια εγκλήματα, θα βρισκόταν στη φυλακή για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ο ίδιος δήλωσε: «Αισθάνομαι παραβιασμένος και απροστάτευτος, συνεχίζω να φοβάμαι για την ασφάλεια της οικογένειάς μου», ενώ τόνισε την ψυχική οδύνη και την απομόνωση που ένιωσε λόγω του εξευτελισμού που υπέστη από την πρώην σύντροφό του.

