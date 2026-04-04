Μέσα στο μεγαλύτερο σπήλαιο του κόσμου: Θα μπορούσε να χωρέσει ουρανοξύστη 40 ορόφων (vid)

Το μεγαλύτερο φυσικό σπήλαιο στον πλανήτη σε όγκο είναι ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο.

Ο Scott Pelley είναι παρουσιαστής της εκπομπής «60 Minutes», η οποία πραγματοποιεί ταξιδιωτικά, περιπετειώδη και εξερευνητικά ρεπορτάζ σε όλο τον κόσμο. Σε ένα από τα τελευταία του ταξίδια βρέθηκε στο Βιετνάμ, στο σπήλαιο Son Doong, ένα θαύμα της φύσης που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Phong Nha-Kẻ Bàng, στην επαρχία Quang Binh. Παρακολουθώντας το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει αμφιβολία για την εντύπωση που του προκάλεσε.

«Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου και νιώθω τυχερός». Για τη δημοσιογράφο και συνεργάτιδά του, την παραγωγό Nicole Young, «είναι σαν να έχεις μεταφερθεί σε άλλον πλανήτη», παρόλο που, όπως θυμάται, η εκπομπή τους έχει ταξιδέψει σε απίστευτα μέρη όπως η Αιθιοπία ή εξαιρετικά απομακρυσμένες περιοχές της Μογγολίας.

Στα 27 χρόνια που προβάλλεται η ταξιδιωτική εκπομπή, ο Pelley παραδέχτηκε ότι δεν έχει δει ποτέ κάτι παρόμοιο, συγκρίνοντάς το με ταξίδια του στην Αρκτική και την Ανταρκτική, αλλά τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί.

Μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο

Το σπήλαιο θεωρείται το μεγαλύτερο φυσικό σπήλαιο στον πλανήτη σε όγκο, ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, αναγνωρισμένο από την UNESCO για την εξαιρετική γεωλογική και βιολογική του αξία. Το μέγεθός του είναι τόσο τεράστιο που θα μπορούσε να χωρέσει έναν ουρανοξύστη 40 ορόφων, ενώ ορισμένα τμήματά του είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μπορεί να περάσει ένα αεροσκάφος Boeing.

Σύμφωνα με διάφορες επιστημονικές αποστολές, έχει μήκος περίπου 9 χιλιόμετρα, μέγιστο ύψος έως 200 μέτρα, πλάτος έως 160 μέτρα και όγκο περίπου 38,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, γεγονός που το κατατάσσει ως τη μεγαλύτερη γνωστή φυσική κοιλότητα. Λέγεται ότι είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το Deer Cave (Μαλαισία), που κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ.

Λόγω της οικολογικής του ευθραυστότητας, η πρόσβαση είναι αυστηρά περιορισμένη: επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε 1.000 επισκέπτες τον χρόνο. Η μοναδική εξουσιοδοτημένη εταιρεία είναι η Oxalis Adventure. Η διαδρομή διαρκεί συνήθως αρκετές ημέρες και περιλαμβάνει απαιτητική πεζοπορία και διαμονή σε καταυλισμούς μέσα στο σπήλαιο. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι για το 2026 οι αποστολές έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ οι επισκέψεις θα ανοίξουν ξανά το 2027, γεγονός που αντανακλά τη μεγάλη διεθνή ζήτηση.

