Μήνυμα Τραμπ: «Έχουμε το καλύτερο και πιο γλυκό πετρέλαιο, σας περιμένουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το μήνυμά του στο Ιράν εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που προκάλεσε το ιρανικό μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ

Το μήνυμά του προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η χώρα του έχει το καλύτερο πετρέλαιο στον κόσμο και περιμένει γρήγορη ανταπόκριση.

Το μήνυμα του Τραμπ έρχεται εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που προκάλεσε το ιρανικό μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός του στενού έχει προκαλέσει άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Ουσιαστικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει μήνυμα στην Τεχεράνη, ότι το κλείσιμο των στενών θα ωφελήσει τελικά την Ουάσινγκτον, με τάνκερ να συρρέουν στη χώρα του.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social αναφέρει: «Τεράστιος αριθμός εντελώς άδειων πετρελαιοφόρων, μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φορτώσουν με το καλύτερο και «πιο γλυκό» πετρέλαιο (και φυσικό αέριο!) οπουδήποτε στον κόσμο. Έχουμε περισσότερο πετρέλαιο από τις δύο επόμενες μεγαλύτερες οικονομίες πετρελαίου μαζί - και υψηλότερης ποιότητας. Σας περιμένουμε. Γρήγορη ανταπόκριση!».

