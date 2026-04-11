Στενά του Ορμούζ: Στα πρόθυρα νέας κρίσης με το «πέρασμα» πλοίων των ΗΠΑ - Απειλές επίθεσης από το Ιράν

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με το Axios, με την Τεχεράνη να ισχυρίζεται πως αμερικανικό πλοίο οπισθοχώρησε έπειτα από προειδοποίηση ότι θα δεχθεί επίθεση, κάτι που διέψευσε η αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο έλαβε προειδοποίηση πως θα δεχτεί επίθεση εντός 30 λεπτών αν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, με ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν να ισχυρίζεται πως το αμερικανικό πλοίο ανέκρουσε πρύμναν.

