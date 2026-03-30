Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

Το 1969, οι Neil Armstrong και Buzz Aldrin έκαναν κάτι που κανένας άνθρωπος δεν είχε καταφέρει ποτέ μέχρι τότε. Βγήκαν στην επιφάνεια της Σελήνης και φύτεψαν την αμερικανική σημαία, σε μία στιγμή που παραμένει μέχρι σήμερα από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τότε, η εξερεύνηση του διαστήματος συνεχίστηκε με συχνές αποστολές στον International Space Station, ωστόσο ένα ερώτημα εξακολουθεί να αιωρείται: γιατί δεν επιστρέψαμε ποτέ στη Σελήνη εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο θα περίμενε κανείς. Ο πρώην διοικητής της NASA, Jim Bridenstine, είχε μιλήσει ανοιχτά για τους πραγματικούς λόγους που «πάγωσαν» τα σχέδια για νέες σεληνιακές αποστολές. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, «αν δεν υπήρχε το πολιτικό ρίσκο, θα ήμασταν ήδη στη Σελήνη – πιθανότατα και στον Άρη». Στην πράξη, το ζήτημα κατέληξε να είναι συνδυασμός πολιτικών αποφάσεων, κόστους και προτεραιοτήτων.

Για δεκαετίες, η εξερεύνηση της Σελήνης πέρασε σε δεύτερη μοίρα, με τις ΗΠΑ να επικεντρώνονται σε τροχιακές αποστολές και στη λειτουργία διαστημικών σταθμών. Την ίδια ώρα, νέοι «παίκτες» μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι. Η SpaceX του Elon Musk έχει θέσει ως στόχο όχι μόνο την επιστροφή στη Σελήνη αλλά και την κατάκτηση του Άρη, αλλάζοντας τα δεδομένα στον παγκόσμιο διαστημικό ανταγωνισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr