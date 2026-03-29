Μαρινέλλα: Την Τρίτη 31 Μαρτίου η κηδεία - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός

Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας στη Μητρόπολη Αθηνών. Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός, παράκληση για δωρεές αντί στεφάνων.

Στην τελευταία της κατοικία θα συνοδεύσουν συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές τη Μαρινέλλα την Τρίτη 31 Μαρτίου, αποχαιρετώντας τη σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, σε ηλικία 88 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, ενώ η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 08:00 έως τις 13:00 στο παρεκκλήσι του Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου.

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράλληλα, αντί στεφάνων, ζητείται η ενίσχυση του Συλλόγου Φλόγα, που στηρίζει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες.

Η Μαρινέλλα υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με πορεία που ξεπέρασε τα 70 χρόνια. Με τη χαρακτηριστική φωνή και τη σκηνική της παρουσία, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και την αναγνώριση του καλλιτεχνικού χώρου.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

