Μαρινέλλα-Στέλιος Καζαντζίδης: Ο θυελλώδης έρωτας που δεν άντεξε στον χρόνο, αλλά έμεινε στην ιστορία

Αυτή η πρώτη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη έμελλε να είναι καρμική για τη Μαρινέλλα και τον Στέλιο Καζαντζίδη. Πέρα από τον αντίκτυπο που είχε στην καριέρα τους, “σημάδεψε” και την καρδιά τους.

Το ελληνικό τραγούδι είναι από χθες (28/3) πιο φτωχό, αφού η ιέρειά του, η Μαρινέλλα, «έφυγε» από τη ζωή μόλις δύο μήνες πριν συμπληρώσει τα 88 χρόνια της.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο, με συναδέλφους της, ανθρώπους από τα media, το επιχειρείν και την πολιτική να την αποχαιρετούν με θερμά λόγια.

Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, η τραγουδίστρια προσπαθούσε να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν, μετά το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας της.

Από αυτή τη μάχη δεν κατάφερε να βγει νικήτρια, όμως, όπως η ίδια είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της, έζησε δέκα ζωές σε μία και ήταν χορτάτη.

