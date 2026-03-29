Γιατί η Ελλάδα και οι χώρες της Δύσης απείχαν από το ψήφισμα του ΟΗΕ για τη διατλαντική δουλεία

Τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν ψήφισμα για την αναγνώριση της δουλείας ως το «σοβαρότερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Τι σημαίνει αυτό και ποιες χώρες απείχαν από τη ψήφισή του;

Την περασμένη Τετάρτη (25/3) ο πρόεδρος της Γκάνας Τζον Μαχάμα, κάλεσε τον κόσμο να επικυρώσει ένα ιστορικό ψήφισμα. Ήταν το ψήφισμα για την αναγνώριση της διατλαντικής δουλείας ως το «σοβαρότερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» το οποίο και υιοθέτησαν τα Ηνωμένα Έθνη μετά από 123 ψήφους υπέρ.

Η είδηση της ψήφισής του, έκανε τον γύρο του κόσμου για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Οι λεπτομέρειες της καταμέτρησης των ψήφων, αποκαλύπτουν έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι βαθιά διχασμένος σχετικά με τη διατλαντική δουλεία.

Το ψήφισμα - ορόσημο όπως χαρακτηρίστηκε από τα διεθνή μέσα, υπογραμμίστηκε ως απαραίτητο, καθώς οι συνέπειες της δουλείας, η οποία οδήγησε στην απαγωγή και πώληση τουλάχιστον 12,5 εκατομμυρίων Αφρικανών μεταξύ του 15ου και του 19ου αιώνα, επιμένουν και εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα.

