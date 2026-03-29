Habit Stacking: Το κόλπο για να «κλειδώσεις» νέες συνήθειες χωρίς κόπο, σύμφωνα με την ψυχολογία

Μήπως νιώθεις ότι η θέλησή σου σε εγκαταλείπει πάντα τη δεύτερη εβδομάδα; Δες πώς μπορείς να εκπαιδεύσεις τον εγκέφαλό σου να κάνει τις δύσκολες αλλαγές στον «αυτόματο».

Σκέψου τη διαδρομή που κάνεις κάθε πρωί για τη δουλειά. Την μισείς, έτσι δεν είναι; Εγκλωβισμέν@ στην κίνηση, να αναπνέεις καυσαέρια για μια ολόκληρη ώρα. Πώς θα σου φαινόταν όμως αν αυτή η ώρα γινόταν η ευκαιρία σου να μάθεις επιτέλους εκείνα τα γαλλικά που ονειρεύεσαι για το επόμενο ταξίδι σου; Ξαφνικά, η διαδρομή δεν μοιάζει πια με αγγαρεία, αλλά με πρόοδο.

Αυτό που περιγράφω είναι η είσοδος στον κόσμο του Habit Stacking. Είναι μια απλή αλλά πανίσχυρη ιδέα: συνδυάζεις κάτι που πρέπει να κάνεις με κάτι που επιλέγεις να κάνεις. Έτσι, καταφέρνεις περισσότερα και νιώθεις πιο γεμάτος, χωρίς να πιέζεσαι.

