Βουλιαγμένη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 34χρονος δύτης στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση του 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Η σορός του εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος και η ανάσυρση αναμένεται το Σάββατο, λόγω επικίνδυνων ρευμάτων.

Τραγικός ήταν ο επίλογος στην αναζήτηση του 34χρονου δύτη που αγνοείτο από την Κυριακή (22/3) μετά από κατάδυση στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, στο σημείο γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η σορός του εντοπίστηκε σήμερα (25/3) σε μεγάλο βάθος, γεγονός που καθιστά αδύνατη την άμεση ανάσυρσή της. Οι αρχές εκτιμούν ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα το Σάββατο, λόγω των επικίνδυνων ρευμάτων στην περιοχή.

Το MEGA μετέδωσε ότι ο 34χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι καταδυτικές ομάδες προετοιμάζονται για τη διαδικασία ανάσυρσης. Χθες, οι δύτες είχαν εντοπίσει σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων αντικείμενα, όπως βατραχοπέδιλο και φιάλη οξυγόνου, που αύξησαν την ανησυχία για την τύχη του.

Ο άτυχος δύτης, επαγγελματίας πιλότος της Πολιτικής Αεροπορίας και μόνιμος κάτοικος Βούλας, ήταν έμπειρος σε υποβρύχιες εξερευνήσεις. Μαζί με έναν φίλο του είχε επιχειρήσει κατάδυση την Κυριακή, όμως φέρεται να παγιδεύτηκε μέσα στις στενές στοές του «Πηγαδιού του Διαβόλου», ενώ ο συνάδελφός του κατάφερε να αναδυθεί και ειδοποίησε τις αρχές.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» αποτελεί κάθετο υποθαλάσσιο φρέαρ, με διάμετρο περίπου 3-5 μέτρα και βάθος έως 30 μέτρα, το οποίο οδηγεί σε στενές σήραγγες με επικίνδυνα ρεύματα. Το σημείο είναι παγκοσμίως γνωστό στους δύτες για την επικινδυνότητά του, καθώς έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στο παρελθόν.

Η ιστορία του σημείου συνδέεται με ένα τραγικό περιστατικό το 1978, όταν τρεις Αμερικανοί, δύο στρατιωτικοί και μια νεαρή γυναίκα, χάθηκαν κατά την εξερεύνηση της υποθαλάσσιας σήραγγας. Οι προσπάθειες ανεύρεσής τους κράτησαν δεκαετίες και ολοκληρώθηκαν το 2007 με την ταυτοποίηση των οστών τους.

Μετά από εκείνη την τραγωδία, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικά κάγκελα και προειδοποιητικές πινακίδες για την αποτροπή καταδύσεων στην περιοχή.

