Αγία Σοφία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες τουρίστες που σήκωσαν σημαία με τον βυζαντινό αετό

Σύλληψη δύο Ελλήνων στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, μετά από ανάρτηση σημαίας με τον βυζαντινό αετό στην Αγία Σοφία.

Στη σύλληψη δύο Ελλήνων τουριστών προχώρησαν οι αρχές στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των ανδρών ασφαλείας του χώρου.

Το συμβάν καταγράφηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (9/4), όταν οι δύο επισκέπτες, που συμμετείχαν σε οργανωμένη εκδρομή, άνοιξαν εντός του μνημείου ελληνική σημαία με απεικόνιση του βυζαντινού δικέφαλου αετού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία γυναίκα με ελληνικό διαβατήριο και έναν άνδρα που φέρεται να διαθέτει διπλή υπηκοότητα (Ελλάδας και Αυστραλίας). Οι δύο τους φέρεται να κρατούσαν τη σημαία και να φώναξαν συνθήματα, γεγονός που έγινε αντιληπτό από το προσωπικό ασφαλείας.

Ayasofya'da bayrak açan 2 Yunan turist tutuklandı.

April 14, 2026

Όπως προκύπτει από υλικό που καταγράφηκε από κάμερες επιτήρησης, οι τουρίστες πέρασαν κανονικά τους προβλεπόμενους ελέγχους και κινήθηκαν προς τον επάνω όροφο της στοάς, σημείο που είναι προσβάσιμο στο κοινό. Σε εκείνο το σημείο, ένας εξ αυτών έβγαλε τη σημαία που είχε κρύψει στο μπουφάν του και την άνοιξε, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε φωτογράφιση.

Η αντίδραση της ασφάλειας ήταν άμεση, με το προσωπικό να επεμβαίνει μόλις αντιλήφθηκε την ενέργεια μέσω των καμερών, αποτρέποντας περαιτέρω έκθεση της σημαίας εντός του χώρου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών της Κωνσταντινούπολης, όπου και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προσβολή, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τοπικά μέσα.

