Επεισόδιο στην Τούμπα: Τρίτη αναβολή στη δίκη για την επίθεση σε δημοσιογράφους

Νέα καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης, με το δικαστήριο να μεταθέτει τη διαδικασία για τις 15 Μαΐου.

Αναβολή για ακόμη μία φορά πήρε η υπόθεση με τον προπηλακισμό δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, με τη δίκη των 8 κατηγορούμενων οπαδών του ΠΑΟΚ να μετατίθεται για τις 15 Μαΐου.

Οι κατηγορούμενοι είχαν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο η διαδικασία δεν προχώρησε, αυτή τη φορά λόγω απουσίας ενός εκ των κατηγορουμένων. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη αναβολές, αρχικά κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης για προετοιμασία και στη συνέχεια εξαιτίας της απουσίας βασικών μαρτύρων, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και δημοσιογράφοι.

Περιοριστικοί όροι μέχρι τη δίκη

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο επέβαλε περιοριστικούς όρους στους οκτώ κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, τους απαγορεύεται η είσοδος σε γήπεδα όπου αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ, ενώ υποχρεούνται να εμφανίζονται σε αστυνομικό τμήμα δύο ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα και να παραμένουν έως και δύο ώρες μετά τη λήξη του. Παράλληλα, τους απαγορεύεται συνολικά η πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις και η παρακολούθηση αγώνων οποιουδήποτε αθλήματος.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε πριν από την έναρξη αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό για τη Super League, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απειλή τέλεσης εγκλημάτων και παράνομη βία, από κοινού και βάσει του νέου Αθλητικού Νόμου.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και κατηγορούνται για τα ίδια αδικήματα.

