Τεράστια πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό και θραύσματα κατέληξαν να καταστρέφουν σπίτι

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος προειδοποίησε για την είσοδο, στην ατμόσφαιρα της Γης, ενός μετεωρίτη που δεν έχει εντοπιστεί από τα τηλεσκόπια.

Μάρτυρες μιας πύρινης σφαίρας που διέσχισε τον ουρανό για περίπου έξι δευτερόλεπτα έγιναν οι κάτοικοι του Κόμπλεντς-Γκουλς της Γερμανίας.

Το εντυπωσιακό όσο και ασυνήθιστο φαινόμενο προκάλεσε υλικές ζημιές σε σπίτι της περιοχής, όπου τα θραύσματα που αποκολλήθηκαν από τον μετεωρίτη έπεσαν πάνω στην κατοικία.

Ένα σπάνιο, εντυπωσιακό, ουράνιο φαινόμενο που δεν έπιασαν τα τηλεσκόπια

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) επιβεβαιώνει ότι η είσοδος του διαστημικού σώματος στην ατμόσφαιρα της Γης δεν προκάλεσε σωματικές βλάβες, σύμφωνα με τις αναφορές. Το γεγονός δημιούργησε μια δέσμη φωτός που διέσχισε τον ουρανό για λίγα δευτερόλεπτα, με πολλούς πολίτες να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να καταγράψουν τη διαδρομή του μετεωρίτη.

Από κινητά τηλέφωνα και τοπικές κάμερες μέχρι τις εγκαταστάσεις του ευρωπαϊκού δικτύου AllSky7, συλλέχθηκαν στοιχεία για το πώς το ουράνιο σώμα διένυσε την απόσταση πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Αυτή τη στιγμή παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς διαστάσεις του ουράνιου σώματος. Η ομάδα Πλανητικής Άμυνας του Προγράμματος Διαστημικής Ασφάλειας της ESA εκτιμά, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, ότι η διάμετρός του ήταν αρκετά μέτρα. Παρόλα αυτά, αναμένονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες για τη διαδρομή, την ταχύτητα και τις διαστάσεις του.

Λόγω της στιγμής εισόδου του μετεωρίτη στην ατμόσφαιρα και της κατεύθυνσης της πρόσκρουσης, κανένα από τα μεγάλα τηλεσκόπια δεν κατάφερε να καταγράψει την προσέγγιση του σώματος πριν από την επαφή. Αυτά τα όργανα εξερευνούν συνεχώς τον νυχτερινό ουρανό με στόχο να αντιληφθούν και να εντοπίσουν έγκαιρα οποιοδήποτε ουράνιο σώμα έχει τροχιά κοντά στη Γη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ESA, μέχρι και σήμερα, μόνο 11 φυσικά διαστημικά αντικείμενα έχουν εντοπιστεί επιτυχώς πριν από την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα. Ένα ουράνιο αντικείμενο γίνεται πρακτικά αόρατο για τα μεγάλα τηλεσκόπια όταν η προέλευσή του είναι από κάποια πιο φωτεινή, ημερήσια περιοχή του ουρανού.

Στην προκειμένη περίπτωση, μετεωρίτες παρόμοιου μεγέθους μπορούν να προσκρούσουν στη Γη με συχνότητα που κυμαίνεται από μία φορά κάθε λίγες εβδομάδες έως μία φορά κάθε λίγα χρόνια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ