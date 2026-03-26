Ραγδαία αλλαγή του καιρού: «Θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα»

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για την «Deborah» που φέρνει καταιγίδες και χειμωνιάτικο σκηνικό στις αρχές Απριλίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του δίνει τον τόνο του καιρού για τις επόμενες ημέρες και αυτός δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη. Η νέα κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα, με την ονομασία «Deborah», φέρνει μαζί της βροχές, καταιγίδες και μια αισθητή επιδείνωση του καιρού που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Από το βράδυ της Πέμπτης, όπως επισημαίνει, ο καιρός αρχίζει να αλλάζει, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία, παρά την πρόσκαιρη άνοδο, θα ακολουθήσει πτωτική πορεία και θα κινηθεί κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, με εξαίρεση ίσως την Κυριακή λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων.

Όταν η «Deborah» φτάσει στην Αθήνα

Η κακοκαιρία δεν θα αφήσει εκτός ούτε την Αττική. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, την Παρασκευή αναμένονται καταιγίδες και στην Αθήνα, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το ύψος βροχής στο πιο έντονο εξάωρο μπορεί να φτάσει έως και τα 10 με 14 χιλιοστά, αν και το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, περίπου στα 2 με 6 χιλιοστά.

Πρόκειται για την πρώτη φάση της κακοκαιρίας, η οποία φαίνεται να έχει διάρκεια και να εξελίσσεται σε κύματα τις επόμενες ημέρες.

Οι πιο δύσκολες ημέρες

Το κύριο «χτύπημα» της «Deborah» τοποθετείται στις αρχές Απριλίου. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως η Τετάρτη 1η και η Πέμπτη 2 Απριλίου θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες, με τα προγνωστικά να κάνουν λόγο για σημαντικά ύψη βροχής που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν τα 30 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες.

Τα στοιχεία δείχνουν έντονα και εκτεταμένα φαινόμενα, ενώ δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η συνολική εικόνα του καιρού θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα και σε ορισμένες πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη και αρνητικές τιμές τις πρωινές ώρες.

Η άνοιξη φαίνεται να καθυστερεί την επιστροφή της, με τον Απρίλιο να ξεκινά με συνθήκες που δύσκολα περιμένει κανείς για την εποχή.

🎯Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

✅Από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες που ως το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, καθώς… pic.twitter.com/QA1KCgn2CE March 26, 2026

