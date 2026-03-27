ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: H Γλυφάδα, ο επόμενος σταθμός των παράλληλων εκπαιδευτικών δράσεων της Cycling Greece – Kληρώθηκαν 4 ποδήλατα στον Δήμο Φυλής

Η μεγαλύτερη ετήσια διεθνής αθλητική διοργάνωση της χώρας, που διεξάχεται σε 5 Περιφέρειες και 21 Δήμους της χώρας μπαίνει στην τελική ευθεία της και οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους 120 φημισμένους αθλητές ποδηλάτες προβάρουν τα «γιορτινά» τους.

Η Γλυφάδα γίνεται ο επόμενος σταθμός των πρόδρομων παράλληλων δράσεων του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, την ερχόμενη Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 και συγκεκριμένα στο πάρκινγκ τις Γ’ Μαρίνας (10:00 - 15:00).

Μετά τους Δήμους Βόλου και Αλμυρού, το ταξίδι της μεγάλη ποδηλατικής γιορτής συνεχίστηκε στο Δήμο Φυλής. Από νωρίς το πρωί της Κυριακής (22/3) η πλατεία Ηρώων γέμισε από την πιο πολύχρωμη και πολύβουη ποδηλατοπαρέα.

Οι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις που έχει σχεδιάσει η ομάδα Παράλληλων Δράσεων του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2025, έκλεψαν την καρδιά των εκατοντάδων μικρών φίλων, που ενθουσιάστηκαν συμμετέχοντας με πάθος και ενέργεια σε όλα τα δρώμενα μια μοναδικής γιορτής αθλητισμού.

Τα παιδιά ποδηλάτησαν, έπαιξαν, ζωγράφισαν, ενημερώθηκαν για τις πρώτες βοήθειες, την ασφαλή οδήγηση, μα πάνω από όλα γέλασαν δυνατά με οδηγό την αγάπη τους για το ποδήλατο.

«Οι παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 αναδεικνύουν τον πραγματικό ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία: τη συμμετοχή, την εκπαίδευση και τη χαρά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τον ποδηλατικό αθλητισμό, μαθαίνοντας παράλληλα για την ασφάλεια, την υγεία και τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την όμορφη γιορτή», επισήμανε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Την ποδηλατική γιορτή τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και βουλευτής Δυτικής Αττικής της ΝΔ, Αθανάσιος Μπούρας.

Ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς τόνισε, «Είναι μεγάλη χαρά για τον Δήμο μας να είναι σταθμός του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 αλλά και να φιλοξενεί δράσεις όπως οι Παράλληλες. Η συμμετοχή των παιδιών, το χαμόγελο και ο ενθουσιασμός τους αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας».

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η κλήρωση τεσσάρων ποδηλάτων και είκοσι ποδηλατικών κρανών, που πρόσφερε ο Δήμος Φυλής.

Οι παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις της Οργανωτικής Επιτροπής Cycling Greece του Υπουργείου Αθλητισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 και αναπτύσσονται σε πλήρη συνέργεια με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της ποδηλασίας και να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, που συνδυάζει το παιχνίδι με τη γνώση, την άσκηση με την ευαισθητοποίηση και την εμπειρία με τη δημιουργικότητα.

Στην Γλυφάδα, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στο πάρκινγκ τις Γ’ Μαρίνας (10:00 - 15:00), μέσα από τις πρόδρομες Παράλληλες Δράσεις, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες δραστηριότητες όπως η πίστα δεξιοτεχνίας «HERO 2030», παιχνίδια συνεργασίας και συμπερίληψης, βιωματικές ασκήσεις οδικής ασφάλειας, γνωριμία με τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δράσεις πρώτων βοηθειών με τη συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής με έμπνευση το ποδήλατο και την πόλη.

Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 θα διατρέξει την Ελλάδα με πέντε απαιτητικά ετάπ και συνολική διαδρομή 863,8 χιλιομέτρων, συνδέοντας τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, το Καρπενήσι, τη Λάρισα, τον Βόλο, τη Λαμία, την Πάρνηθα, τον Πειραιά και το Σύνταγμα, μεγάλο φινάλε στην Αθήνα.

Η φετινή διοργάνωση, με 120 αθλητές και ισχυρή παρουσία σε 21 Δήμους και 5 Περιφέρειες, αναμένεται να μετατρέψει τον Γύρο σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, εξωστρέφειας και συμμετοχής για τις τοπικές κοινωνίες.