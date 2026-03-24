Η απόδραση 7 σκύλων από φορτηγό σφαγείου: Περπάτησαν 17 χλμ για να επιστρέψουν σπίτι (vid)

Επτά σκυλιά δραπέτευσαν από φορτηγό εμπόρων κρέατος και διένυσαν 17 χιλιόμετρα σε δύο ημέρες για να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην Κίνα.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες συγκινητικό βίντεο που δείχνει επτά σκυλιά διαφορετικής ράτσας να ταξιδεύουν μαζί σε μια πολυσύχναστη λεωφόρο της Κίνας.

Όπως αποδείχθηκε, τα ζώα είχαν κλαπεί από εμπόρους κρέατος σκύλου, κατάφεραν όμως να δραπετεύσουν και να διανύσουν μια απόσταση 17 χιλιομέτρων για να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Μια αγέλη ενάντια στις πιθανότητες

Τα επτά σκυλιά εντοπίστηκαν να περπατούν κατά μήκος μιας εθνικής οδού στο Τσανγκτσούν, στην επαρχία Τζιλίν. Η ομάδα ήταν ετερόκλητη, καθώς περιλάμβανε ένα τραυματισμένο γερμανικό ποιμενικό, γκόλντεν ριτρίβερ, λαμπραντόρ, κόργκι και πεκινουά.

Ο χρήστης που κατέγραψε το βίντεο ανέφερε ότι τα ζώα δεν έμοιαζαν καθόλου με αδέσποτα, αλλά με μια «ομάδα αδελφών σε κίνδυνο» που κινούνταν συντονισμένα, αγνοώντας τις προσπάθειες των περαστικών να τα σταματήσουν για να τα βοηθήσουν.

Σύμφωνα με εθελοντές, τα σκυλιά προέρχονταν από το ίδιο χωριό και γνωρίζονταν μεταξύ τους. Αυτός ο δεσμός ήταν που τα κράτησε ενωμένα ως αγέλη για δύο ολόκληρες ημέρες, καθώς προσπαθούσαν να προσανατολιστούν και να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά την περιπέτειά τους.

🇨🇳Dogs stolen for a meat truck in China escaped and walked 17km along a highway back home, led by a corgi.



The smallest one in the group said follow me and they all made it.



Protect these dogs at all costs.pic.twitter.com/k8DI4ctWKG March 24, 2026

Η μεγάλη απόδραση από το σφαγείο

Αν και δεν υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της στιγμής της διαφυγής, όλα δείχνουν ότι τα σκυλιά είχαν αρπαγεί από κλέφτες που προμηθεύουν καταστήματα κρέατος σκύλου. Πιστεύεται ότι δραπέτευσαν από το φορτηγό μεταφοράς στις 16 Μαρτίου.

Η κινητοποίηση των χρηστών στα κινεζικά social media ήταν καθοριστική, καθώς εθελοντές παρακολούθησαν την πορεία τους μέσω των βίντεο που γίνονταν viral, διασφαλίζοντας την ασφαλή τους μετακίνηση. Στις 19 Μαρτίου επιβεβαιώθηκε ότι και οι επτά σκύλοι επέστρεψαν με ασφάλεια στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ανήκουν σε τρία διαφορετικά νοικοκυριά του ίδιου χωριού.

Το ισχύει με το εμπόριο κρέατος σκύλου στην Κίνα

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη βιομηχανία κρέατος σκύλων στην Κίνα, όπου υπολογίζεται ότι πάνω από 10 εκατομμύρια σκύλοι καταναλώνονται ετησίως!

Μεγάλο μέρος αυτού του εμπορίου συνδέεται με εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς συχνά κλέβονται κατοικίδια ζώα από αυλές ή δρόμους για να σταλούν στα σφαγεία κάτω από άθλιες συνθήκες.

Παρά τη μεγάλη κλίμακα των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων, η κατανάλωση κρέατος σκύλου δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στο σύνολο του πληθυσμού και περιορίζεται κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές στη Νότια και Βορειοανατολική Κίνα, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών αντιτίθεται σθεναρά σε αυτή την πρακτική.

