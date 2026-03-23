Η λύση στη χαοτική καθημερινότητα που ζούμε, είναι πιο κοντά απ' όσο πιστεύεις

Η φύση ανέκαθεν αποτελούσε “safe place” - πόσο μάλλον τώρα που, όλοι έχουμε ανάγκη να ξεφύγουμε από τη χαοτική καθημερινότητα, έστω και για λίγη ώρα.

Ας μην γελιόμαστε: ζούμε σε μια εποχή, όπου σε καθημερινή βάση παλεύουμε να επιβιώσουμε, εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε - κατά κάποιον τρόπο - επιβάλει στον εαυτό μας.

Από τη δουλειά μέχρι το σπίτι και από τις σκέψεις μέχρι τα συναισθήματα, κάθε ημέρα μοιάζει με αγώνα εντός ρινγκ. Αντιπαλός μας;

Ο ίδιος ο εαυτός μας. Οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε τύψεις, αν βγούμε εκτός προγράμματος - δεν συζητάμε καν, αν αφήσουμε κάτι γι’ αύριο. Και η μία ημέρα διαδέχεται την άλλη και εμείς προσπαθούμε να περάσουμε τις πίστες σαν να βρισκόμαστε σε παιχνίδι του Super Mario.

Ωστόσο, μέσα στην ταχύτητα και το άγχος ξεχνάμε να ζήσουμε, ξεχνάμε να χαμογελάσουμε, ξεχνάμε να χαρούμε τη στιγμή.

