Νέα μέτρα Μητσοτάκη: Fuel Pass, φθηνότερο diesel και παρεμβάσεις στα αγροτικά και ακτοπλοϊκά

Πακέτο 4 μέτρων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση: επιδότηση diesel, Fuel Pass, στήριξη αγροτών και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Σε δέσμη τεσσάρων παρεμβάσεων για την ανάσχεση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης προχώρησε η κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει τα νέα μέτρα το πρωί της Δευτέρας (23/3), εν μέσω διεθνούς ανησυχίας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα κινείται παράλληλα σε δύο επίπεδα: αφενός στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης και αφετέρου με εθνικές παρεμβάσεις, με στόχο την άμεση στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το συνολικό πακέτο, που αφορά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Κεντρικός άξονας των μέτρων είναι η συγκράτηση του κόστους καυσίμων. Προβλέπεται επιδότηση στο diesel κίνησης ύψους 16 λεπτών ανά λίτρο στο στάδιο της διανομής, γεγονός που μεταφράζεται σε τελική ελάφρυνση περίπου 20 λεπτών ανά λίτρο για καταναλωτές και επαγγελματίες.

Παράλληλα, επανέρχεται ενισχυμένο το μέτρο της ψηφιακής κάρτας καυσίμων (Fuel Pass), το οποίο θα καλύπτει τη χρήση σε πρατήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η ενίσχυση εκτιμάται κατά μέσο όρο στα 36 λεπτά ανά λίτρο, με το όφελος να φτάνει τα 50 ευρώ ανά δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και τα 60 ευρώ για τα νησιά, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν τη μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών οχημάτων.

Στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής, η κυβέρνηση προχωρά σε επιδότηση 15% επί των δαπανών για λιπάσματα, επιχειρώντας να απορροφήσει μέρος των αυξήσεων που καταγράφονται στον πρωτογενή τομέα.

Την ίδια ώρα, προβλέπεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η οποία θα συνδέεται με την υποχρέωση παροχής εκπτώσεων στα εισιτήρια, με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές κοντά στα περσινά επίπεδα, παρά την άνοδο των ναυτιλιακών καυσίμων.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του πακέτου, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μέρος των πόρων θα προέλθει από τροποποίηση της φορολόγησης στα κέρδη των παικτών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, με εκτιμώμενα έσοδα της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.

Στο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μέτρα κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας και δεν διακυβεύουν τη σταθερότητα της οικονομίας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον η διεθνής κρίση επιδεινωθεί. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η στήριξη αφορά σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

