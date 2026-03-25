Ξαφνική απουσία της Κατερίνας Καινούργιου από το πλατό: «Την άλλη βδομάδα σταματάω» ενημέρωσε

Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε κανονικά στη σημερινή εκπομπή και ενημέρωσε πότε σταματά, αλλά στη συνέχεια και για τα τελευταία 45 λεπτά δεν εμφανίστηκε στο πλατό.

Η Κατερίνα Καινούργιου, που διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της κύησής της, απείχε από την εκπομπή της τα τελευταία 45 λεπτά, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή. Καινούργιου

Μετά από διαφημιστικό διάλειμμά, η κα Καινούργιου δεν ήταν μπροστά από τις κάμερες με τους συνεργάτες της να ενημερώνουν πως είναι καλά στην υγεία της και θα επιστρέψει, κάτι που δεν έγινε.

