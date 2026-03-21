Τι στα αλήθεια είναι η πορτοκαλί και η πράσινη τελεία που εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone

Η εξήγηση για την πορτοκαλί και την πράσινη τελεία στο iPhone που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι επρόκειτο για επίθεση hacking.

Οι χρήστες των iPhone θα έχουν παρατηρήσει να εμφανίζεται συχνά μια μικρή πορτοκαλί ή πράσινη τελεία στο πάνω μέρος της οθόνης του τηλεφώνου τους, κάτι που όπως είναι εύλογο προκαλεί ανησυχία. Ωστόσο, υπάρχει μια απολύτως λογική εξήγηση και δεν σημαίνει ότι τους παρακολουθούν.

Είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι κάποιος μυστηριώδης χάκερ τον κατασκοπεύει, ειδικά όταν βλέπει τέτοιες ιστορίες να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ωστόσο, αν δεις στη συσκευή της Apple αυτή την τελεία με τα δύο χρώματα, πρόκειται απλώς για μια ένδειξη προστασίας ιδιωτικότητας.

Τι σημαίνουν οι τελείες

Όταν η Apple ενημερώνει το iOS, συνήθως προσθέτει ενισχυμένα χαρακτηριστικά προστασίας ιδιωτικότητας, κάτι που σχετίζεται άμεσα με αυτές τις περίεργες πορτοκαλί και πράσινες ενδείξεις που βλέπετε μερικές φορές στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας.

Με τις ενημερώσεις iOS 14 και νεότερες, η Apple δημιούργησε έναν τρόπο να σας ενημερώνει όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί το μικρόφωνο ή την κάμερά σας. Αν ανοίξετε την εφαρμογή της κάμερας, θα δείτε ένα φωτάκι (συνήθως πράσινο) που υποδεικνύει ότι η κάμερα χρησιμοποιείται.

Φυσικά, όταν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά μια εφαρμογή για αυτούς τους σκοπούς, η εμφάνιση αυτών των ενδείξεων μπορεί να προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, συνήθως δεν υπάρχει κάτι κακόβουλο. Μπορεί απλώς να μπήκατε κατά λάθος σε μια ζωντανή μετάδοση, ενεργοποιώντας έτσι την κάμερα.

Σύμφωνα με την εταιρεία τεχνικής υποστήριξης Asurion, η πορτοκαλί τελεία συνήθως υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται το μικρόφωνο, όπως όταν ενεργοποιείται η εφαρμογή Voice Memos. Αντίστοιχα, η πράσινη τελεία σημαίνει ότι η κάμερα είναι ενεργή ή ότι χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα κάμερα και μικρόφωνο, όπως σε μια βιντεοκλήση.

Πώς θα δείτε ποια εφαρμογή χρησιμοποιείται

Για να βεβαιωθείτε, ανοίξτε το Κέντρο Ελέγχου στο τηλέφωνό σας, όπου θα δείτε στο πάνω μέρος το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποιείται. Οι ενσωματωμένες λειτουργίες προστασίας ιδιωτικότητας της Apple, όπως το Κέντρο Ελέγχου, μπορούν να ανοίξουν με διάφορους τρόπους.

Για παράδειγμα, αν έχετε iPhone με Face ID, σύρετε προς τα κάτω από την πάνω δεξιά γωνία. Αν όχι, σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης (κουμπί Home). Εκεί θα δείτε λεπτομέρειες για το τι χρησιμοποιείται και ποια εφαρμογή ενεργοποιεί τις ενδείξεις.

