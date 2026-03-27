Duffy: Θα μιλήσει πρώτη φορά για την απαγωγή και τη σεξουαλική επίθεση σε ντοκιμαντέρ - Η πρώτη συνέντευξη εδώ και 15 χρόνια

Το Disney+ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για την Duffy, διεισδύοντας στην παιδική της ηλικία, την άνοδο στην μουσική και την απαγωγή της.

H Duffy, η φήμη της οποίας εκτοξεύτηκε το 2008, κερδίζοντας τρία Brit Awards και ένα Grammy, βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της όταν αποφάσισε να αποσυρθεί ξαφνικά, το 2011, κι ενώ είχε κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ της και είχε ήδη ανακοινώσει το τρίτο. Κανείς δεν γνώριζε τι κρυβόταν πίσω από αυτή την απόφαση, μέχρι που η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση δέκα χρόνια αργότερα (που πλέον έχει διαγραφεί), σοκάροντας τους θαυμαστές της.

Η Ουαλή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ένας άντρας τη νάρκωσε σε ένα μπαρ, την απήγαγε, την μετέφερε σε ξένη χώρα, την κράτησε αιχμάλωτη για τέσσερις εβδομάδες -μέχρι που η Duffy κατάφερε να δραπετεύσει- και την κακοποίησε σεξουαλικά.

