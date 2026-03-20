«Vamvakou Mountain Run»: Τρέξτε ανάμεσα σε έλατα και πεύκα

Το Vamvakou Mountain Run επιστρέφει, την Κυριακή 7 Ιουνίου, για 6η φορά στις πλαγιές του Πάρνωνα!

Πώς το λέει ο ΛΕΞ; Το τρέχω σαν κυνηγημένος… Κάπως έτσι. Ή πώς το άλλο η Aria; Τρέχω την πόλη… Και εντάξει, αφήστε τους ράπερ. Μες την πόλη όλοι τρέχουν και πρόσεχε στη φέρμα αδερφούλη. Αυτό είναι παρέκβαση από άλλο ραπ κομμάτι. Μάλλον του Dani Gambino. Τέλος πάντων… Το θέμα είναι ότι στην πόλη τρέχουμε σαν τον Βέγγο. Και ο αξέχαστος ηθοποιός έτρεχε για να αποφύγει, νικήσει, τη σκόνη του χρόνου και την κακία του ανθρώπου. Μέσα από τζαμαρίες περνούσε και ατσαλάκωτος συνέχιζε. Επίσης, εμείς εδώ, στα στενά της πόλης, μπορεί να δούμε τους Hools at play και κάποιους να τρέχουν να ξεφύγουν, να λιώνει σόλα του… άσε, δεν το συμπληρώνω γιατί θα μας κόψει η λογοκρισία.

Αλλάζω σελίδα μέσα στη σελίδα και ουρανό. Γενικά εμείς οι άνθρωποι γεννηθήκαμε για να τρέχουμε για να κερδίσουμε κάτι, να μη χάσουμε τα πάντα και να κρατήσουμε αυτό το λίγο που μας αναλογεί. Μερικές φορές βρίσκουμε χρόνο και χώρο και το τρέξιμο γίνεται εκεί εξώ, κάτω από τις κορυφές των βουνών. Κάτι τέτοιο θα συμβεί στη Βαμβακού Λακωνίας και στο «Vamvakou Mountain Run» που επιστρέφει για 6η χρονιά.

Παπούτσια, σορτσάκια, νερό και φύγατε για το βουνό



Ετοιμαστείτε, προπονηθείτε, βάλτε τα αθλητικά σας παπούτσια, σορτσάκια, πάρτε νερό, φαγητό και σημαδέψτε τις πλαγιές του Πάρνωνα. Το «Vamvakou Mountain Run» επιστρέφει για 6η χρονιά και δίνει ξανά ραντεβού με δρομείς από όλη την Ελλάδα σε ένα από τα πιο αυθεντικά ορεινά τοπία της Πελοποννήσου. Την Κυριακή 07 Ιουνίου 2026, το πανέμορφο χωριό της Βαμβακούς Λακωνίας μετατρέπεται και πάλι σε σημείο εκκίνησης, συνάντησης και γιορτής του ορεινού τρεξίματος. Ο αγαπημένος αγώνας επιστρέφει δυναμικά, συνδυάζοντας τη φυσική πρόκληση, την εναλλαγή τοπίων και τη μοναδική φιλοξενία ενός μικρού χωριού που αναγεννάται.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival, στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε δράσεις μέσα στη φύση. Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει αναλάβει ο Ιωάννης Δημόπουλος, δρομέας και coach.

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία



To 6ο «Vamvakou Mountain Run» περιλαμβάνει τρεις διαδρομές διαφορετικών αποστάσεων (29, 19 και 7 χιλιομέτρων), σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των έμπειρων αθλητών όσο και των ερασιτεχνών δρομέων που θέλουν να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο βουνό. Οι διαδρομές κινούνται σε φαράγγια, δασικούς δρόμους και σηματοδοτημένα μονοπάτια, ξεκινώντας από την πλατεία του χωριού (950μ. υψόμετρο) και φτάνοντας σε μεγαλύτερα υψόμετρα (1900μ.), αγγίζοντας την καρδιά του Πάρνωνα. Ο αγώνας πλαισιώνεται από επίσημη ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής, βραβεύσεις και μοναδικές κληρώσεις με δώρα, ενώ κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες δρομείς και επισκέπτες που γεμίζουν τη Βαμβακού ζωή, ενέργεια και χαμόγελα. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδρομές, τις εγγραφές και τις παράλληλες εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν σύντομα ΕΔΩ.



INFO

Kυριακή 07 Ιουνίου 2026: Βαμβακού Λακωνίας



Επικοινωνία για τη Vamvakou Revival

Ελένη Μάμη, Ομάδα Vamvakou Revival

Βαμβακού, 230 67, Λακωνία

[email protected]

+30 27310 76233

www.vamvakourevival.org

Λίγα λόγια για τη Βαμβακού και τη Vamvakou Revival



H Vamvakou Revival ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού της Βαμβακούς Λακωνίας, από μια ομάδα νέων με καταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δύο οργανισμοί μοιράζονται τα τελευταία χρόνια το κοινό όραμα της Αναβίωσης της Βαμβακούς, με εφόδια την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Όραμα είναι η δημιουργία ενός χωριού-πρότυπου, βασισμένου στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, με πρωτεύοντα στόχο την επιστροφή μόνιμων κατοίκων. Βασικό όχημα αποτελούν η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης, ώστε σε μερικά χρόνια η Βαμβακού να σφύζει και πάλι από ζωή με οικογένειες, παιδιά - και το πρώτο κουδούνι του σχολείου να χτυπήσει ξανά. Οι βασικοί πυλώνες της πρωτοβουλίας είναι ο τουρισμός, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και η επιχειρηματικότητα. Πρόθεση είναι η Βαμβακού να χαράξει τον δρόμο της αναβίωσης, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως μοντέλο, ώστε να ακολουθήσουν πολλά ακόμη χωριά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

