Έλληνες με πατίνια προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Όσλο (vid)

Απίστευτο περιστατικό στο Όσλο: δύο Έλληνες τουρίστες κινήθηκαν με πατίνια μέσα σε τούνελ, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό που εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Όσλο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο στη Νορβηγία όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρνοντας -για ακόμη μία φορά- την Ελλάδα στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων. Πρωταγωνιστές, δύο Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι αποφάσισαν να κινηθούν με ηλεκτρικά πατίνια μέσα σε τούνελ της νορβηγικής πρωτεύουσας, προκαλώντας σοβαρό κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από οδηγό αυτοκινήτου που ακολουθούσε, με το υλικό να κάνει γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου. Στις εικόνες φαίνεται ο ένας εκ των δύο να κινείται επάνω στο κράσπεδο, ενώ ο δεύτερος καταλαμβάνει τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, αναγκάζοντας τα διερχόμενα οχήματα να μειώσουν ταχύτητα και να σχηματίσουν ουρά μέσα στο τούνελ. Το σκηνικό, πέρα από επικίνδυνο, προκάλεσε και εύλογη αγανάκτηση στους υπόλοιπους οδηγούς.

Η φωνή του ανθρώπου που καταγράφει το βίντεο αποτυπώνει με ακρίβεια το κλίμα: «Αν είναι δυνατόν; Στο δρόμο; Τώρα τον έχουν κλείσει και πρέπει να μείνεις πίσω τους. Οδηγεί στη μέση του δρόμου». Στη συνέχεια, εξηγεί ότι οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν GPS για τη μετακίνησή τους και, προφανώς χωρίς να αντιληφθούν τους κανόνες κυκλοφορίας ή τους σχετικούς περιορισμούς, κατέληξαν μέσα στο τούνελ. Όπως αναφέρεται, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τουρίστες από την Ελλάδα.

Οι νορβηγικές Αρχές παρενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας τους δύο Έλληνες και βεβαιώνοντάς τους το προβλεπόμενο πρόστιμο, καθώς η χρήση πατινιών σε τέτοιου είδους οδικές αρτηρίες απαγορεύεται αυστηρά. Το περιστατικό θεωρήθηκε σοβαρή παράβαση, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ατύχημα, δεδομένης της περιορισμένης ορατότητας και των ταχυτήτων μέσα σε τούνελ.

Το βίντεο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια, πολλά εκ των οποίων ήταν ιδιαίτερα επικριτικά, όχι μόνο για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, αλλά και για την Ελλάδα. Στερεότυπα και γενικεύσεις δημιούργησαν μια εικόνα που κάθε άλλο παρά κολακευτική είναι για την Ελλάδα.

Ένα μεμονωμένο περιστατικό, που όμως αρκεί για να προκαλέσει διεθνή αρνητική δημοσιότητα, υπενθυμίζοντας ότι η άγνοια ή η αδιαφορία για τους τοπικούς κανόνες μπορεί να έχει συνέπειες πολύ ευρύτερες από ένα απλό πρόστιμο. Και αυτό, δυστυχώς, μοιάζει απολύτως… φυσιολογικό στα μάτια ορισμένων χρηστών του διαδικτύου.

