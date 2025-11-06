Ρώσος με «πειραγμένο» πατίνι κάνει σφήνες πιάνοντας 110χλμ: Βίντεο που «κόβει» την ανάσα

Το φαινόμενο με τα πατίνια σε μεγάλους κεντρικούς δρόμους έχει παραγίνει σε όλο τον κόσμο.

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των κατοίκων των μεγάλων πόλεων (και όχι μόνο) αφού πέραν της λύσης που προσφέρουν στην κίνηση, αποτελούν το πιο οικονομικό μέσο μεταφοράς.

Ωστόσο, εικόνες όπως αυτές στο παρακάτω βίντεο, παρατηρούνται όλο και πιο συχνά, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει τραβηχτεί από κεντρικό δρόμο της Μόσχας, στις 3 Νοεμβρίου.

Ένας αρκετά ριψοκίνδυνος τύπος με ηλεκτρονικό πατίνι καταγράφηκε από κάμερα να τρέχει με 110 χλμ την ώρα σε λεωφόρο με αρκετή κίνηση. Όπως είναι προφανές, το πατίνι του ήταν πειραγμένο, καθώς τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν τόσο μεγάλες ταχύτητες.

Ο αναβάτης του ηλεκτρονικού πατινιού μάλιστα, έκανε και επικίνδυνες σφήνες ανάμεσα στα οχήματα, σοκάροντας τους οδηγούς. Πάντως, αυτό που του πιστώνεται είναι ότι τουλάχιστον φορούσε κράνος...

