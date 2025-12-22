Τσακ Νόρις: Πέθανε ο παιδικός του έρωτας, Νταϊάν Χολέτσεκ - Ο γάμος, τα παιδιά και η απιστία του αστέρα

Ο Τσακ Νόρις θρηνεί τον θάνατο της πρώην συζύγου του, Ντάιαν Χόλετσεκ, στα 84 της, με συγκινητική δήλωση στη μνήμη της.

Η Ντάιαν Χόλετσεκ, η πρώτη σύζυγος του κινηματογραφικού αστέρα Τσακ Νόρις, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Όπως ανακοίνωσε ο γιος της, Μάικ Νόρις έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Τέξας, ύστερα από μακρόχρονη μάχη με την άνοια.

«Είμαστε ευγνώμονες που δεν υποφέρει πια. Ήταν η καλύτερη, η σπουδαιότερη μητέρα. Ήμασταν τόσο τυχεροί που την είχαμε», δήλωσε στο TMZ ο Μάικ, ο μεγαλύτερος γιος του Νόρις.

