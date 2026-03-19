Pro Climbing League — Sold - out ντεμπούτο: Ο Max Milne θριαμβεύει στην έδρα του και η Oriane Bertone στέφεται πρωταθλήτρια γυναικών

Το Pro Climbing League έκανε πρεμιέρα σε ένα κατάμεστο Magazine London (2.400 θεατές), με εντυπωσιακή ατμόσφαιρα σε παγκόσμια μετάδοση μέσω Red Bull TV.

Μπροστά σε 2.400 ένθερμους θεατές, ο Σκοτσέζος Max Milne εξασφάλισε την ονειρεμένη νίκη στην έδρα του, ενώ η Γαλλίδα Oriane Bertone υπερίσχυσε οριακά τις δύο φορές Ολυμπιονίκη Janja Garnbret από τη Σλοβενία, σε έναν έντονο γυναικείο τελικό που κράτησε μόλις 19 δευτερόλεπτα.

Σχεδιασμένο γύρω από παράλληλους αγώνες σε πανομοιότυπες boulder διαδρομές, το format του Pro Climbing League προσέφερε σύντομους, εκρηκτικούς γύρους όπου κάθε απόφαση είχε σημασία. Στους πρώτους γύρους, οι αναμετρήσεις περιλάμβαναν τρία boulders, ενώ οι ημιτελικοί και οι τελικοί περιορίστηκαν σε ένα, αυξάνοντας έτσι την πίεση και το θέαμα.

Ένα νέο κεφάλαιο για την επαγγελματική αναρρίχηση

Η πρεμιέρα στο Λονδίνο συνδύασε ένα ξεκάθαρο και εύκολα κατανοητό format αγώνων με ενισχυμένη ζωντανή κάλυψη, καθηλωτικές λήψεις και γραφικά, που βοηθούσαν τους θεατές να παρακολουθήσουν σε real time τη δράση. Ο σχολιασμός από experts και οι συνεντεύξεις με τους αθλητές συνέβαλαν στο να διατηρηθεί η προσοχή εστιασμένη στους ίδιους τους αναρριχητές. Με την αρένα γεμάτη και μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ο πρώτος αγώνας της Pro Climbing League σήμανε την έλευση μιας τολμηρής νέας πλατφόρμας για τα πιο ηχηρά ονόματα του αθλήματος και τις πιο έντονες head‑to‑head μονομαχίες, με το κοινό να παρακολουθεί ζωντανά.

