Έξαλλος ο Τραμπ με το ΝΑΤΟ: «Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός»

Ο Τραμπ επιτίθεται στο ΝΑΤΟ για την άρνηση στήριξης στη Μέση Ανατολή και δηλώνει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται καμία στρατιωτική βοήθεια.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο τοποθετήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του, λίγες ώρες μετά την άρνηση σειράς κρατών να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε από την πλειονότητα των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ πως δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, παρά -όπως σημείωσε- τη σύγκλιση απόψεων ως προς την ανάγκη αποτροπής απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τη στάση της Συμμαχίας, επαναλαμβάνοντας τη γνωστή κριτική του περί άνισης κατανομής «βαρών». Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν τεράστια ποσά για την ασφάλεια των συμμάχων τους, χωρίς -κατά τον ίδιο- να υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση σε περιόδους κρίσης.

Αναφερόμενος στο Ιράν, προχώρησε σε εκτενείς ισχυρισμούς περί πλήρους αποδυνάμωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, κάνοντας λόγο για καταστροφή κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και απομάκρυνση ηγετικών στελεχών, σε μια προσπάθεια να εξαλειφθεί κάθε μελλοντική απειλή.

Καταλήγοντας, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι, μετά τις εξελίξεις αυτές, η χώρα του δεν έχει ανάγκη στρατιωτικής συνδρομής ούτε από το ΝΑΤΟ ούτε από άλλους συμμάχους, όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία ή η Νότια Κορέα, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιχειρούν αυτόνομα ως «η ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο».

