Τραμπ: «Έχουμε χτυπήσει 7.000 στόχους στο Ιράν» - Ειρωνείες για συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 7.000 στόχους στο Ιράν και ότι το καθεστώς έχει «καταστραφεί», εκφράζοντας παράλληλα απογοήτευση για συμμάχους που δεν βοήθησαν στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν συνεχίζονται «με πλήρη ισχύ», υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει καταφέρει ισχυρά πλήγματα σε στρατιωτικές και οικονομικές υποδομές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους στην Ισλαμική Δημοκρατία από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές υποδομές αλλά και κρίσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής οπλικών συστημάτων.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας βομβαρδίστηκαν τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ υποστήριξε πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει δεκάδες πλοία που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Παράλληλα όμως παραδέχθηκε ότι δεν είναι βέβαιο αν έχουν τοποθετηθεί νάρκες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε επίσης επικριτικός απέναντι σε συμμάχους της χώρας του, εκφράζοντας απογοήτευση για το γεγονός ότι αρκετά κράτη δεν ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημά του να συνδράμουν στρατιωτικά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες, ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά τη στάση ορισμένων κυβερνήσεων, υποστηρίζοντας ότι πολλές από αυτές έχουν επωφεληθεί για χρόνια από την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς όμως να δείχνουν την ίδια προθυμία όταν ζητείται η συνδρομή τους.

«Κάποιες χώρες δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Θα έπρεπε να μας βοηθούν με χαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εδώ και χρόνια θεωρούσε πιθανό πως σε μια τέτοια στιγμή οι σύμμαχοι δεν θα έσπευδαν να στηρίξουν τις ΗΠΑ.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το καθεστώς του Ιράν έχει πλέον «καταστραφεί», σημειώνοντας ότι η αεροπορία και το ναυτικό της χώρας έχουν δεχθεί σοβαρά πλήγματα και ότι μεγάλο μέρος της αεράμυνάς της έχει εξουδετερωθεί.

Παράλληλα τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «κάνουν αυτό που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ακόμη στην κατάσταση της ηγεσίας του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, βρίσκεται εν ζωή, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια τις τελευταίες ημέρες μετά την ανακοίνωση της ανάληψης των καθηκόντων του.

