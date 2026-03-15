Επίθεση με drone σε βάση Ιταλίας-ΗΠΑ στο Κουβέιτ: Καταστράφηκε ιταλικό UAV

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημειώθηκε σε στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ όπου σταθμεύουν ιταλικές και αμερικανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα την καταστροφή ενός ιταλικού drone.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, το πλήγμα σημειώθηκε εντός της εγκατάστασης όπου επιχειρούν αεροσκάφη και μη επανδρωμένα συστήματα των δύο χωρών. Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, καθώς το προσωπικό είχε μεταφερθεί εγκαίρως σε καταφύγια ασφαλείας.

Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, σημαντικός αριθμός πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού είχε ήδη απομακρυνθεί από τη βάση για προληπτικούς λόγους, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Antonio Tajani, υπογράμμισε ότι η επίθεση δεν πρόκειται να επηρεάσει τη συνέχιση των αποστολών της χώρας.

«Οι αποστολές μας συνεχίζονται, δεν πρόκειται να μας φοβίσουν. Μειώνουμε το προσωπικό που βρίσκεται στις βάσεις της ευρύτερης περιοχής, αλλά θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ παραμένει σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής το στρατιωτικό προσωπικό που επιχειρεί στη βάση.

