Η ΕΕ εξετάζει επέκταση της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζητούν πιθανή διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» για την προστασία εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, εν μέσω δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για διεθνή παρουσία στην περιοχή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν τις επόμενες ημέρες το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες», ώστε να καλύψει και τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η αποστολή «Ασπίδες» περιορίζεται σήμερα στην προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις Χούθι στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στα ανοικτά της Υεμένης, και αποτελείται από πλοία της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Η διεύρυνσή της στο Στενό του Ορμούζ, που αντιμετωπίζει περιορισμούς από το Ιράν, απαιτεί νέα εντολή και πιθανή συνεργασία με τον ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στους Financial Times.

Το ενδιαφέρον για την περιοχή ενισχύθηκε μετά από αναρτήσεις του πρώην Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι πολλές χώρες αναμένεται να στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρηθεί η ασφαλής διέλευση των Στενών. Χωρίς να δώσει ακριβείς λεπτομέρειες, ο Τραμπ εξέφρασε ελπίδα για συμμετοχή Κίνας, Γαλλίας, Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας, Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων κρατών.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά προειδοποίησε ότι η περιοχή παραμένει ευάλωτη σε μικρής κλίμακας επιθέσεις, όπως drones, νάρκες ή πύραυλοι μικρού βεληνεκούς. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για συνεχείς στρατιωτικές ενέργειες έως ότου τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν «ανοιχτά, ασφαλή και ελεύθερα».

Η πιθανή διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» αποτελεί μέρος της προσπάθειας της ΕΕ να ενισχύσει την ασφάλεια των διεθνών εμπορικών δρόμων, μειώνοντας την ανάγκη για μονομερείς στρατιωτικές πρωτοβουλίες και προωθώντας κοινή δράση με τον ΟΗΕ.

