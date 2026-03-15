Αμερικανός πούλησε το σπίτι του μέσω ChatGPT: Γλίτωσε τους μεσίτες και τις προμήθειες

Ένας κάτοικος στις ΗΠΑ κατάφερε να πουλήσει το σπίτι όπου έζησε για 15 χρόνια, αναθέτοντας όλη τη στρατηγική στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Ρόμπερτ Λεβίν, ένας κάτοικος του Cooper City στη Φλόριντα των ΗΠΑ, κατάφερε να πουλήσει το σπίτι του σε λιγότερο από μία εβδομάδα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το ChatGPT.

Αφού έζησε 15 χρόνια στο ακίνητο με την οικογένειά του, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τους παραδοσιακούς τρόπους, όπως μεσιτικά γραφεία, αλλά προτίμησε να δοκιμάσει, αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος.

Από το βάψιμο μέχρι τη σύνταξη των αγγελιών

Αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης οργάνωσε ολόκληρη τη διαδικασία πώλησης. Δημιούργησε ένα χρονοδιάγραμμα που του έδειχνε ακόμη και την ακριβή στιγμή που έπρεπε να αρχίσει να πακετάρει τα πράγματά του και του πρότεινε ποια δωμάτια έπρεπε να ξαναβαφτούν ώστε να αυξηθεί η αξία του σπιτιού. Επιπλέον, έγραψε τα κείμενα των αγγελιών, καθόρισε την αρχική τιμή πώλησης και σχεδίασε το πρόγραμμα για την οργάνωση των επισκέψεων των υποψήφιων αγοραστών.

Του πρότεινε επίσης να δημοσιεύσει την αγγελία ημέρα Τρίτη και έφτασε ακόμη και στο σημείο να συντάξει προσχέδιο του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Ο Λεβίν χρειάστηκε να απευθυνθεί σε επαγγελματία μόνο στο τέλος της διαδικασίας: προσέλαβε έναν δικηγόρο απλώς για να ελέγξει αν όλα τα έγγραφα ήταν σωστά.

Πέντε προσφορές σε τρεις ημέρες και μεγάλη εξοικονόμηση

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες της οικογένειας. Το σπίτι βγήκε στην αγορά την Τρίτη 3 Μαρτίου και μέσα στις πρώτες 72 ώρες είχαν ήδη φτάσει πέντε προσφορές. Την Κυριακή το πρωί το συμβόλαιο είχε ήδη υπογραφεί.

Καθώς δεν χρησιμοποίησε μεσάζοντες, ο Λεβίν εξοικονόμησε περίπου το 3% της συνολικής τιμής πώλησης, δηλαδή την προμήθεια που θα έπαιρνε ένα μεσιτικό γραφείο.

Παρότι ο ιδιοκτήτης αναγνωρίζει ότι κάθε σπίτι είναι διαφορετική περίπτωση και αμφιβάλλει ότι η τεχνολογία θα αντικαταστήσει σύντομα τους μεσίτες, η εμπειρία του δείχνει πόσο χρόνο και χρήμα μπορούν να εξοικονομήσουν αυτά τα εργαλεία σε ορισμένες περιπτώσεις.

