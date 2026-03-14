Παραλήρημα Τούρκου δημοσιογράφου: «Αν μας επιτεθεί το Ισραήλ, θα καταλάβουμε την Ελλάδα και την Κύπρο»

Τούρκος δημοσιογράφος προέβη σε προκλητικές δηλώσεις, για υποθετικό σενάριο που δείχνει το Ισραήλ (ή τις ΗΠΑ) να επιτίθενται στη χώρα του, εμπλέκοντας άμεσα Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Ιμπραχήμ Καραγκιούλ, πρώην αρχισυντάκτης της ισλαμικής Yeni Safak με στενούς δεσμούς με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προχώρησε σε δηλώσεις υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για ολοκληρωτικό πόλεμο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπτωση σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, η Άγκυρα θα αντιδράσει στρατιωτικά καταλαμβάνοντας την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στόχος η Ελλάδα και η Κύπρος σε περίπτωση επίθεσης των Ισραήλ-ΗΠΑ

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Καραγκιούλ υποστήριξε ότι αν το Ισραήλ στοχοποιήσει την Τουρκία μετά το Ιράν, η Άγκυρα θα ανοίξει πολλαπλά μέτωπα.

Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία θα καταλάβει τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και τη Δυτική Θράκη, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για κατάληψη ολόκληρης της Ελλάδας.

Ο Τούρκος σχολιαστής αναφέρθηκε και στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι η Τουρκία θα «πάρει ολόκληρο το νησί». Στην επιχειρηματολογία του ισχυρίστηκε ότι η Λευκωσία έχει μετατραπεί σε «μπράβο» του Ισραήλ, στοχοποιώντας έτσι την Κυπριακή Δημοκρατία.

Eğer İsrail;



İran’dan sonra Türkiye’yi hedef yapmayı planlıyorsa,

ABD ile birlikte Türkiye’ye saldırmayı düşünüyorsa;



1- Önce Ege’de adaları işgal ederiz.



2- Sonra Batı Trakya’yı kurtarır hatta tüm Yunanistan’ı işgal ederiz.



3- Sonra Kıbrıs’ın tamamını alırız.

Çünkü onlar… March 11, 2026

Η συνέχιση του... σχεδίου: Επίθεση στο Τελ Αβίβ και «απελευθέρωση» της Ιερουσαλήμ

Μετά τις επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, ο Καραγκιούλ υποστήριξε ότι θα ξεκινήσει η «πραγματική σύγκρουση» με στόχο το Ισραήλ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία θα μπορούσε να καταλάβει τη χώρα, να καταστρέψει το Τελ Αβίβ και να απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ.

Καταλήγοντας, ο Καραγκιούλ τόνισε την πεποίθησή του ότι «κανένα σχέδιο για τον χάρτη της περιοχής δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Τουρκία». Υποστήριξε μάλιστα ότι η παρέμβαση της Άγκυρας στις γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελεί ιστορική πραγματικότητα της τελευταίας χιλιετίας, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ