Στη Σαουδική Αραβία δημιούργησαν τεχνητό ποτάμι 100 χιλιομέτρων στην έρημο: Ξεκινά από μονάδα επεξεργασίας λυμάτων

Ένα απρόσμενο οικοσύστημα γεννήθηκε στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ένα τεχνητό ποτάμι 100 χιλιομέτρων δημιουργήθηκε από επεξεργασμένα λύματα.

Η Σαουδική Αραβία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο χωρίς μόνιμους ποταμούς. Σε ένα τόσο άνυδρο περιβάλλον, το νερό αποτελεί έναν από τους πιο πολύτιμους πόρους για τις πόλεις και την καθημερινή ζωή. Κι όμως, μέσα στην έρημο κοντά στο Ριάντ έχει δημιουργηθεί κάτι που μοιάζει σχεδόν απίστευτο: ένα ποτάμι που εκτείνεται για περίπου 100 χιλιόμετρα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το ποτάμι δεν προέρχεται από κάποια φυσική πηγή, αλλά από μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Η πρωτεύουσα της χώρας καταναλώνει καθημερινά τεράστιες ποσότητες νερού και τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επιστρέψουν στο περιβάλλον με ασφαλή τρόπο.

Καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει θάλασσα ή μεγάλη λίμνη όπου θα μπορούσαν να διοχετευθούν, οι αρχές επέλεξαν να τα κατευθύνουν προς την έρημο. Έτσι δημιουργήθηκε σταδιακά ένα συνεχές ρεύμα νερού που σήμερα θυμίζει κανονικό ποτάμι.

Το ποτάμι που άλλαξε την έρημο

Η «πηγή» του ποταμού βρίσκεται στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Manfouha, στα νότια του Ριάντ. Από εκεί, τα επεξεργασμένα νερά διοχετεύονται σε μια διαδρομή μέσα στην έρημο, δημιουργώντας μια ροή που σε ορισμένα σημεία φτάνει περίπου τα 20 μέτρα πλάτος.

Με τον καιρό, αυτό το τεχνητό ποτάμι άρχισε να αλλάζει εντελώς το τοπίο. Εκεί που κάποτε υπήρχε μόνο άμμος, εμφανίστηκε βλάστηση, ενώ η συνεχής παρουσία νερού δημιούργησε τις συνθήκες για να εμφανιστεί ζωή.

Κάπως έτσι, ένα καθαρά τεχνικό έργο κατέληξε να μεταμορφώσει ένα κομμάτι της ερήμου σε έναν μικρό, απρόσμενο βιότοπο.

Ένα νέο οικοσύστημα γεννήθηκε

Η μεγαλύτερη έκπληξη δεν ήταν το ίδιο το ποτάμι, αλλά αυτό που ακολούθησε. Με την πάροδο των χρόνων, στο νερό εμφανίστηκαν ψάρια όπως γατόψαρα και τιλάπιες, ενώ οι όχθες άρχισαν να προσελκύουν πουλιά και άλλα ζώα.

Η παρουσία νερού στην έρημο λειτουργεί σαν μαγνήτης για τη φύση. Πολλά αποδημητικά πουλιά χρησιμοποιούν πλέον την περιοχή ως σημείο στάσης, μεταφέροντας σπόρους και βοηθώντας στη σταδιακή ανάπτυξη φυτών κατά μήκος των όχθεων.

Σε ένα σημείο της διαδρομής έχει δημιουργηθεί και ένα μικρό φράγμα, όπου η βιοποικιλότητα είναι ακόμη πιο έντονη. Παρότι η χρήση επεξεργασμένων λυμάτων συχνά συνδέεται με περιβαλλοντικές ανησυχίες, στην περίπτωση αυτή φαίνεται να έχει δημιουργήσει έναν νέο βιότοπο.

Οφέλη και για τους ανθρώπους

Πέρα από τη φυσική ζωή που εμφανίστηκε, το τεχνητό ποτάμι έχει και πρακτική σημασία για τις τοπικές κοινότητες. Το νερό χρησιμοποιείται για άρδευση καλλιεργειών που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της διαδρομής του.

Σε μια περιοχή όπου η γεωργία θεωρείται δύσκολη λόγω του ξηρού κλίματος, η ύπαρξη αυτής της σταθερής ροής νερού έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες για καλλιέργειες.

Έτσι, ένα έργο που ξεκίνησε απλώς ως λύση διαχείρισης λυμάτων κατέληξε να δημιουργήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο: ένα ποτάμι στην καρδιά της ερήμου και ένα μικρό οικοσύστημα που συνεχίζει να εξελίσσεται.

