Αυτά είναι τα ελληνικά ζυμαρικά που βρέθηκαν στη λίστα με τα 100 καλύτερα του Taste Atlas

Κυκλοφόρησε η λίστα της «Taste Atlas» για τα 100 καλύτερα προϊόντα ζυμαρικών στον κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας μια ελληνική εταιρεία για το σπαγγέτι και τις πένες της.

Στην ετήσια λίστα των 100 καλύτερων προϊόντων ζυμαρικών στον κόσμο, που κυκλοφορεί η παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια γεύσεων «Taste Atlas», διακρίθηκε, και μάλιστα με δύο κωδικούς, για το σπαγγέτι και τις πένες της- η ελληνική εταιρεία ΜΑΚΒΕΛ.

Η διάκριση είναι μεγάλης σημασίας, καθώς πρόκειται για τη μοναδική ελληνική εταιρεία, που κέρδισε μια θέση στη λίστα, στην οποία κυριαρχούν οι ιταλικές επιχειρήσεις ζυμαρικών με 94 προϊόντα. Τη λίστα συμπληρώνουν τρία αμερικανικά προϊόντα και δύο ισπανικά.

