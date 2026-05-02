Νέα παραγωγή για τα αρχεία Έπσταϊν: Στο φως στοιχεία για τον καταδικασμένο δισεκατομμυριούχο για σεξουαλικά εγκλήματα

Η Έμιλι Μέιτλις, η δημοσιογράφος πίσω από την πολύκροτη συνέντευξη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου σχετικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν στην εκπομπή «Newsnight» του BBC, επιστρέφει με μια νέα παραγωγή.

Το ντοκιμαντέρ θα επικεντρώνεται στα αρχεία Έπσταϊν, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία για τον δισεκατομμυριούχο χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα. Με προσωρινό τίτλο «The Epstein Files», η επερχόμενη παραγωγή θα παρουσιάσει μαρτυρίες επιζώντων σε πρώτο πρόσωπο, καθώς «και μια ενδελεχή ανάλυση εγγράφων, κυκλωμάτων και ισχυρών προσωπικοτήτων που συνδέονταν με την πολυετή εγκληματική δράση του Έπσταϊν», σύμφωνα με το Channel 4.

Η Μέιτλις, η οποία παρουσιάζει το επιτυχημένο podcast «The News Agents», θα επιχειρήσει να απαντήσει στο ερώτημα, πώς ο Έπσταϊν κατάφερε να παραμένει στο απυρόβλητο και να διαφεύγει της δικαιοσύνης για τόσες δεκαετίες.

Τα αρχεία Έπσταϊν βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας τους τελευταίους μήνες. Υπενθυμίζεται ότι η συνέντευξη που εξασφάλισε η Μέιτλις και μεταδόθηκε τον Νοέμβριο του 2019, επέφερε ανεπανόρθωτο πλήγμα στην εικόνα του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο δραματικές παραγωγές, στην πρώτη, τον ρόλο της Μέιτλις υποδύθηκε η Τζίλιαν Άντερσον, ενώ στη δεύτερη η Ρουθ Γουίλσον. Μάλιστα, η Μέιτλις ανέλαβε χρέη εκτελεστικής παραγωγού στη δεύτερη παραγωγή για λογαριασμό της Amazon.

«Έχω αφιερώσει την καριέρα μου στην κάλυψη θεμάτων που εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία θα προτιμούσαν να μην γνωρίζουμε» δήλωσε η διάσημη δημοσιογράφος. «Η υπόθεση Έπσταϊν είναι η απόλυτη έκφραση αυτού του φαινομένου, ένα δίκτυο πλούτου, επιρροής και ατιμωρησίας που κατέστρεψε ζωές και προστατεύτηκε από θεσμούς τους οποίους υποτίθεται ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε. Οι επιζώντες περίμεναν αρκετά. Είμαι αποφασισμένη αυτή η σειρά να δώσει απαντήσεις, όχι απλώς να εγείρει περισσότερα ερωτήματα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Deadline, η Κέιτι Σέξτον θα υπογράψει τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ. Η εταιρεία Lion TV, με την υποστήριξη της All3Media θα αναλάβει την παραγωγή σε συνεργασία με την All3Media International και τον Ντάνιελ Περλ στο ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού.

