Προσφέρουν 170.000 ευρώ ως αμοιβή για το κυνήγι «εισβολικών» μυδιών: Οι περιοχές των ΗΠΑ που κινδυνεύουν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της άφιξης των «εισβολικών» μυδιών, τα οποία κάθε χρόνο κοστίζουν εκατομμύρια και βλάπτουν το τοπικό οικοσύστημα.

Κάθε χρόνο πολλές χώρες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την άφιξη «εισβολικών» ειδών ζώων, που εισάγονται από τον άνθρωπο σκόπιμα ή τυχαία σε μια περιοχή που δεν είναι η φυσική τους, επηρεάζοντας τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φέτος προετοιμάζονται ήδη για την άφιξη «εισβολικών» ειδών μυδιών.

Το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό που υπάρχει ακόμη και αμοιβή για όποιον προσφέρει λύση που θα το αντιμετωπίσει. Μέσω της Υπηρεσίας Αποκατάστασης έχει ξεκινήσει μια πρόκληση, στην οποία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε, για την υποβολή καινοτόμων λύσεων με στόχο τον έλεγχο της εξάπλωσης θαλάσσιων «εισβολικών» ειδών. Η αμοιβή φτάνει έως και τα 170.000 ευρώ σε διάφορες φάσεις.

Τα επικίνδυνα μύδια

Η κατάσταση απαιτεί τη μέγιστη προσοχή, καθώς τα είδη αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στον εφοδιασμό νερού και στις υδροηλεκτρικές υποδομές της δυτικής ακτής των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα βλάπτουν τα τοπικά οικοσυστήματα. «Τα υδρόβια εισβολικά είδη, όπως το μύδι quagga, το μύδι zebra και το χρυσό μύδι, μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ υδάτινων σωμάτων σε μικρές ποσότητες νερού που παραμένουν παγιδευμένες στα συστήματα έρματος», εξηγεί ο οργανισμός. «Μόνο τα μύδια quagga και zebra προκαλούν ετήσια κόστη ελέγχου και υποδομών που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε όλη τη χώρα», προσθέτει.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μύδι zebra (Dreissena polymorpha), ένα από τα πιο διαδεδομένα μαλάκια στον κόσμο. «Πρόκειται για δίθυρο μαλάκιο που προέρχεται από τις θάλασσες του Εύξεινου Πόντου, της Κασπίας και της Αζοφικής. Είναι είδος με μεγάλη ικανότητα να τροποποιεί το οικοσύστημα, προκαλώντας σημαντικές οικολογικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) το θεωρεί ένα από τα 100 πιο επικίνδυνα εισβολικά είδη στον κόσμο», εξηγεί το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης.

Για τον λόγο αυτό, οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει την πρόκληση «Σταματήστε τον λαθρεπιβάτη» (λόγω της ικανότητάς του να καλύπτει οποιαδήποτε επιφάνεια μπορεί να χρησιμεύσει ως υπόστρωμα, ακόμη και τα κύτη των πλοίων): μια πρόκληση που στοχεύει στην εύρεση μεθόδων για «την εξάλειψη, τον αποκλεισμό ή την αδρανοποίηση των υδρόβιων «εισβολικών» ειδών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των σκαφών, των χρηστών και του περιβάλλοντος».

Βραβείο για την ευρηματικότητα

Η πρώτη φάση αφορά την υποβολή εννοιολογικών προτάσεων, όπου έως και έξι νικητές θα λάβουν 21.300 ευρώ για τις καινοτόμες και μη επιβλαβείς ιδέες τους σχετικά με την επιθεώρηση ή απολύμανση του έρματος. Στη δεύτερη φάση, την εικονική παρουσίαση, οι νικητές της πρώτης φάσης θα παρουσιάσουν διαδικτυακά τις ιδέες τους, αποδεικνύοντας την προσέγγισή τους στον σχεδιασμό μηχανικής. Τρεις νικητές θα λάβουν έως και 42.600 ευρώ.

Τέλος, η τελική φάση αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων. Οι προηγούμενοι νικητές θα δοκιμάσουν τα πρωτότυπά τους σε εργαστηριακή κλίμακα. Θα δοθούν τρία βραβεία: 125.000 δολάρια για τον πρώτο, 75.000 για τον δεύτερο και 50.000 για τον τρίτο. Στόχος αυτών των λύσεων είναι η προώθηση «καινοτόμων τεχνολογιών που μειώνουν τον κίνδυνο των θαλάσσιων «εισβολικών» ειδών χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνα απόβλητα, να βλάπτουν τα σκάφη ή να προκαλούν προβλήματα ασφάλειας».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ