Τα κέντρα δεδομένων της Τεχνητής Νοημοσύνης καταστρέφουν τη Γη: Οι «θερμικές νησίδες» που ανεβάζουν τη θερμοκρασία στα ύψη

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την αρνητική επίδραση των κέντρων δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, που δημιουργούν «θερμικές νησίδες» θερμαίνοντας τη Γη κατά 16 βαθμούς.

Η παγκόσμια επέκταση των κέντρων δεδομένων που τροφοδοτούν την Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί «νησίδες θερμότητας», σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Ενώ το AI ενσωματώνεται ταχύτατα σε κάθε τομέα της οικονομίας, η ανάπτυξη αυτή φαίνεται να έχει σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος, επηρεάζοντας ενδεχομένως περισσότερους από 340 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ που έδειξε εντυπωσιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ανέλυσαν δεδομένα θερμοκρασίας σε βάθος 20 ετών σε τοποθεσίες όπου έχουν εγκατασταθεί μεγάλα data centers. Η ομάδα επικεντρώθηκε σε περίπου 6.000 κέντρα δεδομένων που βρίσκονται μακριά από πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μετρήσεις δεν επηρεάζονται από άλλους παράγοντες, όπως η βιομηχανική δραστηριότητα ή η αστική δόμηση.

Για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, οι επιστήμονες απέκλεισαν εξωτερικές παραμέτρους, όπως οι γενικές αλλαγές της παγκόσμιας θέρμανσης και οι εποχιακές διακυμάνσεις.

Τα ευρήματα της μελέτης ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά. Κατά μέσο όρο, οι επιφανειακές θερμοκρασίες αυξήθηκαν κατά 3,6 βαθμούς Φαρενάιτ μετά τη λειτουργία των κέντρων, ενώ σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις καταγράφηκε άνοδος που άγγιξε τους 16,4 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ο Andrea Marinoni, αναπληρωτής καθηγητής στο Κέιμπριτζ, τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα κενά στη γνώση μας σχετικά με το πώς αυτές οι υποδομές επηρεάζουν το τοπικό και παγκόσμιο κλίμα.

Οι βιώσιμες λύσεις που προτάθηκαν

Η Deborah Andrews, ομότιμη καθηγήτρια σχεδιασμού για τη βιωσιμότητα στο London South Bank University, επεσήμανε ότι ο «πυρετός του χρυσού» για το AI φαίνεται να παρακάμπτει τις ορθές πρακτικές και τη συστημική σκέψη, αναπτυσσόμενος ταχύτερα από οποιοδήποτε βιώσιμο σύστημα ελέγχου.

Αν και ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για τα πολύ υψηλά ποσοστά αύξησης της θερμοκρασίας, η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για τη συζήτηση γύρω από τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μεταξύ των προτάσεων των ερευνητών είναι η δημιουργία λογισμικού με «επίγνωση άνθρακα», το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την ενεργειακή επιβάρυνση του πλανήτη.