3 πράγματα που σταματούν να κάνουν τα ζευγάρια πριν χωρίσουν, σύμφωνα με ψυχολόγο

Υπάρχουν κάποια δείγματα που δεν πρέπει να περνούν απαρατήρητα, γιατί "καθρεφτίζουν" τα προβλήματα της σχέσης.

Κάθε σχέση περνά από διαφορετικές φάσεις μέσα στα χρόνια και αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα σχέσεων και ψυχολογίας, υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που εμφανίζονται συχνά πριν από έναν χωρισμό - και μάλλον υπάρχει σοβαρός λόγος. Δεν πρόκειται πάντα για μεγάλους καβγάδες ή δραματικές συγκρούσεις, αλλά για διακριτικά σημάδια που σχετίζονται με μικρές, καθημερινές αλλαγές μέσα στη σχέση.

Όταν η συναισθηματική απόσταση αρχίζει να μεγαλώνει, κάποια στοιχεία που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητα, εξαφανίζονται σταδιακά. Η επικοινωνία μειώνεται, η σύνδεση χαλαρώνει και η διάθεση για επίλυση προβλημάτων υποχωρεί. Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν πως αυτά τα μοτίβα μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια ότι μια σχέση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Για την ακρίβεια, μάλλον οδεύει προς το τέλος της.

