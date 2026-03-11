Ανακάλυψη «μαμούθ» κοιτάσματος χρυσού στην Κίνα αξίας 168 δισ. δολαρίων

Οι γεωλογικές αρχές στην επαρχία Χουνάν της Κίνας εντόπισαν ένα κοίτασμα χρυσού που εκτιμάται σε σχεδόν 1.000 τόνους με αξία περίπου 168 δισεκατομμύρια δολάρια.

Νέο κοίτασμα χρυσού στην Κίνα αναδιαμορφώνει την ιεραρχία των κυριότερων αποθεμάτων παγκοσμίως.

Παρόλο που η χώρα διέθετε ήδη περισσότερους από 2.000 τόνους επίσημων αποθεμάτων στις αρχές του 2024 και αντιπροσωπεύει το 10% της παγκόσμιας παραγωγής, αυτή η ανακάλυψη έρχεται για να ενισχύσει την κυριαρχία της έναντι χωρών όπως η Αυστραλία και η Ρωσία.

Η αμύθητη αξία του χρυσού που βρέθηκε στην επαρχία Χουνάν

Οι γεωλογικές αρχές της επαρχίας Χουνάν εντόπισαν ένα κοίτασμα χρυσού που εκτιμάται σε σχεδόν 1.000 τόνους. Η θεωρητική αξία του κοιτάσματος ξεπερνά τα 168 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό υπερδιπλάσιο από τις αρχικές εκτιμήσεις που είχαν γίνει στα τέλη του 2024.

Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν πως σαράντα φλέβες χρυσού έχουν εντοπιστεί σε βάθος έως και δύο χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια και πως 300 τόνοι μεταλλεύματος έχουν ήδη επιβεβαιωθεί. Τα γεωλογικά μοντέλα υποδηλώνουν ότι το κοίτασμα μπορεί να εκτείνεται σε βάθος έως και τριών χιλιομέτρων.

Αύξηση της κερδοφορίας του έργου

Η εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση του μεταλλεύματος αλλάζει πλήρως την οικονομική εξίσωση της εξόρυξης. Το κόστος ανά ουγγιά αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, αυξάνοντας κατακόρυφα την κερδοφορία του έργου.

Ο Chen Rulin, ερευνητής του τοπικού γεωλογικού γραφείου, επεσήμανε ότι σε αρκετούς πυρήνες γεώτρησης ο χρυσός ήταν ορατός με γυμνό μάτι, κάτι που αποτελεί σπάνια ένδειξη του ορυκτού πλούτου της περιοχής.

Η βιομηχανική ισχύς της περιοχής επιτρέπει τη σχετικά γρήγορη έναρξη της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος. Μεσοπρόθεσμα, αυτή η νέα εφεδρεία αναμένεται να ενισχύσει την επιρροή της Κίνας στην παγκόσμια αγορά χρυσού, επηρεάζοντας τόσο τον βιομηχανικό τομέα όσο και το νομισματικό πεδίο.

